Autor do gol da vitória, Anderson Conceição valoriza quebra de tabu do CRB diante do Guarani e fala em sair da “zona do sufoco”

Fundamental. Assim foi a vitória do CRB ontem (domingo) por 1×0 diante do Guarani no estádio Brinco de Ouro. Isso porque o time alagoano vinha de três derrotas consecutivas na Série B e com o sucesso fora de casa pôde demonstrar poder de reação justamente na estreia do técnico Daniel Paulista.

O gol da vitória do alvirrubro foi marcado pelo zagueiro Anderson Conceição. Além de auxiliar ofensivamente, ele contribuiu também para que o CRB saisse de campo sem ser vazado. De quebra, o Galo encerrou um tabu, pois nunca havia vencido o Guarani em solo paulista.

“Logicamente o meu papel inicial é ajudar a equipe defensivamente, mas por onde passei sempre tive esse diferencial de auxiliar na bola área ofensiva. Fui feliz em estar bem posicionado e cabecear com precisão para anotar esse gol importantíssimo, pois nos deu a vitória, quebrou um tabu e nos deu um respiro após a sequência de resultados ruins”, valorizou o camisa 14.

Sem muito tempo para comemorar a vitória diante do Guarani, o CRB já se concentra para mais um confronto contra um rival paulista. Na próxima quarta-feira, os comandados de Daniel Paulista recebem no estádio Rei Pelé, às 21h30, o Mirassol. Uma vitória dentro de casa, pode tirar o Galo da Z-4 da Série B.

“Temos que sair o quanto antes dessa zona do sufoco e teremos uma oportunidade para isso na próxima quarta-feira. O Mirassol é uma boa equipe e tem mostrado isso no começo da competição, brigando por uma vaga no G4. Porém, jogaremos diante do nosso torcedor, a nossa confiança voltou a ficar alta depois do sucesso contra o Guarani e faremos de tudo para engatarmos uma sequência positiva de resultados”, garantiu Anderson Conceição, que já tem quatro acessos à Série A vestindo as camisas de: América Mineiro, Vasco, Joinville e Cuiabá.