Fortaleza é surpreendindo pelo Estudiantes de Mérida e perde invencibildade na Sul-Americana

O Fortaleza foi derrotado pelo modesto Estudiantes de Mérida por 1 a 0 e desperdiça a chance de assegurar a primeira posição do Grupo H da Copa Sul-Americana. Em uma partida abaixo do Leão, Romero perdeu a penalidade na primeira etapa e Zorrilla foi o responsável de garantir a vitória dos venezuelanos.

Romero bate mal o pênalti

O duelo parecia fácil para os tricolores. Com apenas um minuto de jogo, o árbitro viu no VAR uma bola na mão do Estudiantes de Mérida. No entanto na cobrança, ROmero tentou de cavadinha, mas o goleiro Velasquez não caiu na dele e defendeu.

A partir desse momento, o Fortaleza sentiu o pênalti perdido e se desarrumou em campo. O Estudiantes que não era bobo e nem nada aproveitou e fez catimba. Com isso o jogo caiu muito de produção e o placar ficou zerado.

Zorrilla fecha o caixão

Na volta do intervalo, o Leão seguia com a marcha lenta da primeira etapa. Vendo isso, o Estudiantes tratou de colocar a bola na rede. rrecebeu sozinho na frente e meteu por cima, e com o desvio no Fernando Miguel acabou entrando: 1 a 0.

Após o gol tomado, O Fortaleza finalmente foi pro ataque, mas sem nenhuma criatividade. Apenas um chute de fora da área de Pochettino, que saiu muito longe.

Enquanto isso. o Estudiantes se montava todo na defesa e anulava o ataque tricolor. Diante disso, a equipe de Mérida se segurou na vantagem. Após o apito final, muita festa dos jogadores e da torcida, que não imaginava uma vitória diante do Fortaleza.