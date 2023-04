Fortaleza decide no segundo tempo, vence Coritiba e assume vice-liderança do Brasileirão

O primeiro tempo não foi dos melhores no Couto Pereira. Entretanto, o Fortaleza virou a chave depois do intervalo, aplicou 3 a 0 e conquistou sua primeira vitória sobre o Coritiba fora de casa, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Romero e Pikachu, duas vezes, foram os responsáveis pela quebra do tabu.

Sem grandes emoções

Dentro de seus domínios, o Coxa ditou o ritmo inicial, mas sem assustar muito o adversário nos dez minutos. Foi só virar para os 11 que Fernando Miguel precisou mostrar serviço. Alef Manga aproveitou sobra de cruzamento na meia-lua e bateu de primeira. O goleiro do Leão do Pici pula para fazer grande defesa. O lance animador ficou por aí. Os times eram tímidos nas investidas ao ataque. Apesar, que desta vez com menos esforços Fernando Miguel acabava sendo mais testado, diferentemente de Gabriel, que não teve nenhum arremate em sua baliza. Do outro lado, o camisa 16 viu quatro chutes, sendo apenas o primeiro de grande destaque.

Segundo tempo é tricolor

Após um início desanimador, o Fortaleza tratou de dar uma alegria, principalmente ao seu torcedor, que viu a primeira bola no alvo aos cinco minutos. Pochettino cobrou escanteio. Bruno Pacheco desviou no meio do caminho e Gabriel espalmou. Romero, atento na sobra, balançou as redes. O Tricolor passou a ter as melhores chances da partida. Guilherme saiu em contra-ataque, carretou e até parar na defesa do arqueiro coritibano.

Os comandados de Leomir tentaram esboçar uma reação a partir da metade da segunda etapa. Natanael recebeu belo passe de Alef Manga, tendo total liberdade para arrematar. Fernando Miguel defendeu no reflexo, colocando para escanteio. O lateral voltou a incomodar pouco depois, ele bateu de chapa dentro da área, mas a bola teimou de explodir na trave. E aquela famosa frase: quem não faz, leva, apareceu no Couto Pereira. Pikachu foi colocado para correr, com o corredor aberto e teve apenas o trabalho de colocar no ângulo, não dando nenhuma chance ao goleiro. Aos 44, o camisa 22 apareceu novamente sem marcação e tocou na saída de Gabriel para fechar o placar.

Classificação e o que vem por aí

Com o resultado, o Fortaleza subiu oito posições na tabela de classificação e aparece na segunda colocação, somando quatro pontos. Por sua vez, o Coritiba amarga seu segundo tropeço e figura o 19º lugar, com zero.

Ambos os times voltam sua atenção para a Copa do Brasil. Na quarta-feira (26), o Coxa visita o Sport, às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, e no mesmo dia, mas às 19h30 (de Brasília), o Leão encara o Águia de Marabá, no Mangueirão.