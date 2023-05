Fortaleza bate San Lorenzo nos acréscimos e continua 100% na Sul-Americana

Não foi umas das melhores apresentações do Fortaleza na temporada, mas foi o suficiente para dá um novo ânimo no time. O Leão venceu o San Lorenzo por 3 a 2 e pode se classificar para a próxima fase ainda na rodada, dependendo do resultado entre Palestino e Estudiantes de Mérida. Com show de Sílvio Romero, o argentino marcou dois e Pikachu foi o heroi do jogo nos descontos.

Sílvio Romero decide

Precisando reverter a desconfiança da equipe , o Fortaleza começou com tudo , partindo para cima do San Lorenzo. Então de tanto tentar, o LEão conseguiu abriu o placar em um lance infeliz do defensor azul e vermelho. Silvio Romero cabeceou e Gonzalo Lujan empurrou de cabeça para o próprio patrimônio: 1 a 0.

No entanto, na primeira chegada do time argentino, Gonzalo Maroni deixou tudo igual. Em levantamento na área, o meia pegou de primeira e fez um golaço, empatando o confronto.

A partir desse momento o jogo ficou lá e cá, mas o Tricolor era quem comandava as ações, então o nome da noite deixou o LEão em vantagem novamente. Guilherme infiltrou Pochettino na direita e tocou para trás, chegando Romero que emendou e colocou na baliza: 2 a 1.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Time do Papa teve a última oportunidade de empatar de novo. Blandi dominou na pequena área, girou e tocou fraco, a bola passou tirando tinta do poste esquerdo, Portanto terminando mesmo com o Leão na frente do placar.

San Lorenzo empata, mas Pikachu salva o Tricolor

Com duas mudanças, emtrando Vombegar e Irala, o San Lorenzo voltou do intervalo bem mais perigoso, sufocando os donos da casa. Na primeira tentativa, Lujan aproveitou o escanteio e de cabeça deu trabalho ao João Ricardo, que segurou firme. Entretanto, na segunda oportunidade, não teve jeito para os tricolores. Em assistência de Vombegar, ele colocou na medida pro Maroni, que de cabeça deixou a igualdade no marcador: 2 a 2.

O Fortaleza só veio a chegar com perigo por volta da meia hora de partida. Em uma batida de longe em que o goleiro Batalla teve trabalho de afastar. No lance seguinte, quase faria um gol olímpico em escanteio cobrado pela direita.

Desde esse momento, o time tricolorido foi somente pressão em busca de desempatar, porém nos acréscimos, a festa estava marcada. Em contra-ataque rápido, Hércules tentou cruzar e Sanchez colocou a mão na bola. O árbitro apontou na marca da cal e nem precisou consultar o VAR. Na cobrança, Yago Picachu cobrou a meia altura no lado esquerdo e marcou o gol da vitória tricolor.

Ainda deu tempo de João Ricardo salvar a pele tricolor em uma cabeçada Vombegar, o goleiro deu um tapa e a torcida comemorou como se fosse gol. Portanto não dando tempo para mais nada e o Leão segue imbativel na Sul-Americana.