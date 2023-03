André Henrique celebra campanha do Hercílio Luz e projeta duelos com o Figueirense

Uma campanha sólida, sem sustos e com aproveitamento muito bom. Foi assim o Hercílio Luz na primeira fase do Campeonato Catarinense. De ponta a ponta, a equipe de Tubarão foi mostrando todo seu potencial e terminou líder isolado ao fim da rodada desse fim de semana.

Com o empate sem gols com o Camboriú, o Leão chegou aos 22 pontos em 11 compromissos: 66,6% de aproveitamento e com dois pontos na frente do vice-colocado, a Chapecoense. Um dos destaques do Hercílio Luz até aqui, André Henrique fez questão de celebrar a caminhada da equipe. De fora de apenas um compromisso e com dois gols marcados, o jovem de 21 anos celebra o momento.

“Feliz acima de tudo por nossa campanha até aqui, nosso aproveitamento. Trabalhamos muito durante todo esse processo e estamos tendo o retorno graças a Deus. Contente também por jogar quase todas, por fazer gols, mas o propósito de todos aqui no Hercílio é o coletivo, o clube. E seguiremos assim também agora no mata-mata”, afirmou.

O Hercílio medirá forças nas quartas de final do Catarinense com o Figueirense, oitavo colocado com 12 pontos somados. André Henrique sabe da força do adversário e pede ‘pé no chão e muito trabalho’.

“A gente celebrou bastante nossos resultados até aqui, nossa evolução. Foi muito bom terminar na frente, líderes, mas agora é um novo campeonato. E temos que ter mesma postura de sempre, é pé no chão e muito trabalho. Respeitamos nosso adversário, mas vamos fazer de tudo para seguir no Catarinense”, finalizou o atacante.