Autor do gol da vitória sobre o Figueirense, André Henrique pede cautela ao Hercílio Luz: “Nada definido”

Dono da melhor campanha na primeira fase, o Hercílio Luz confirmou o favoritismo e venceu o Figueirense no jogo de ida das quartas de finais do Campeonato Catarinense por 1×0 no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

“Fizemos um jogo equilibrado e conseguimos sair de lá com uma vantagem ainda maior, mas é bom deixamos claro que não tem nada definido. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar em Tubarão e nosso grupo está muito focado em fazer história com essa camisa”, revelou o jogador.

Autor de três gols no estadual, André Henrique passou por Capivariano, América-MG e Marcílio Dias antes de ser contratado pelo Hercílio Luz. Com boas campanhas nos últimos anos, a equipe do sul do estado aparece como a grande sensação da competição até o momento.

“Temos um grupo qualificado e uma comissão técnica experiente. Nosso elenco mistura experiência com atletas jovens, que estão em busca de espaço no cenário nacional. Seguimos com os pés no chão, mas cientes que podemos surpreender ainda mais na temporada”, finalizou o jogador.

O jogo da volta contra o Figueirense acontece na próxima quarta-feira (22), às 20 horas, em Tubarão.