Ceará volta a perder em casa, desta vez para o CRB

Na noite deste sábado (10), o CRB conquistou uma importante vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, na Arena Castelão, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os gols da partida foram marcados por Renato (duas vezes) e Rômulo para os visitantes; Chay fez o gol do dono da casa.

Primeiro tempo movimentado em que o oportunismo do CRB falou mais alto

O começo da partida indicou que teríamos muitos gols pois os donos da casa criaram algumas belas oportunidades ofensivas até começarem a sofrer com duros contragolpes do CRB. Quando o jogo já tinha pelo menos três grandes chances desperdiçadas, o tão buscado gol veio a acontecer aos 31, após Rômulo fazer ótima jogada pela direita e cruzar para Renato, livre de marcação, abrir o marcador para o Galo da Praia.

Depois de sofrer o gol, o Ceará foi pra cima tentar igualar o placar e respondeu com Danilo Barcelos em um petardo do meio da rua defendido por Diogo Silva. Pouco mais de 5 minutos depois do gol de Renato, Chay bateu escanteio fechado e empatou a partida em um golaço olímpico. A primeira etapa marcada por equilíbrio foi encerrada com igualdade no placar.

CRB novamente pune em contragolpes magníficos

Assim​ que o árbitro autorizou o reinício, o Vozão tomou a iniciativa e quase virou com Jean Carlos, que finalizou com muito capricho, mas Diogo Silva fez bela intervenção ao mandar para escanteio. A resposta do time alagoano veio aos 12, em contragolpe mortal, onde Rômulo acionou Renato para marcar novamente e recolocar o time visitante nas rédeas.

O Ceará demorou para se reencontrar na partida e poderia ter empatado o jogo em algumas oportunidades, mas parou no goleiro do CRB que esteve em noite inspiradíssima. Na única vez em que o Galo não contou com o goleiro, Janderson foi pra cima da defesa e finalizou por cobertura acertando a trave, que evitou o segundo gol do Vozão.

Para dar números finais ao jogo, já nos acréscimos, pela direita Hereda fez um cruzamento e encontrou o atacante Rômulo, que de maneira tranquila dominou e finalizou entre as pernas de Richard para sacramentar a vitória do Galo.

Sequência da temporada

O Ceará perdeu sua sequência de duas vitórias consecutivas e volta a amargar uma derrota na Série B quando estava embalado pensando em G4. A equipe ocupa a sétima colocação com dezenove pontos, um ponto atrás do Sport, que ocupa a quarta colocação. No domingo (25) às 15h30, o Vozão irá encarar o Sampaio Corrêa, fora de casa, pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

O CRB conquistou uma vitória fundamental e chegou a sua terceira vitória consecutiva. O triunfo garantiu a décima quarta posição com quatorze pontos, e afastou o perigo de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. Na quarta-feira (21) às 21h30, o Galo irá receber o Ituano, pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B.​​​​​​​​​​​​​