Ceará liquida o jogo no primeiro tempo e vence Londrina fora de casa

Nesta quarta-feira, o Ceará foi ao Estádio do Café para enfrentar o Londrina pela Série B, e saiu vencedor. Willian Maranhão, Erick e Jean Carlos marcaram os gols da vitória, todos na primeira etapa, e garantiram mais três pontos para o Vozão (o terceiro triunfo consecutivo nos últimos três jogos).

Visitante indigesto

Até o momento, o Ceará disputou cinco partidas como visitante no campeonato, e venceu três delas. Desta vez, garantiu a vitória na primeira parte do jogo. Tomando a iniciativa, com apenas um minuto e meio no relógio, William Maranhão mandou a bola para a rede após falha do goleiro Lucas Frigeri e passe de Jean Carlos.

Aos 16 minutos, Chay roubou a bola no ataque e entregou para Erick, que tentou o passe mas foi travado. A bola voltou para ele mesmo, que ajeitou e bateu forte da intermediária, acertando o canto direito rasteiro para ampliar.

O Tubarão respondeu em cobrança de falta de Diego Jardel, que Patrick desviou com perigo. Mas tão logo o Londrina ensaiou uma reação, o Vozão matou o jogo. Erick enfiou para Chay, que cruzou na medida para Jean Carlos pegar de bate-pronto e fazer o terceiro.

Poucas chances e gol de honra

O Londrina voltou para a etapa final disposto a diminuir o prejuízo, mas o jogo sofreu uma caída no ritmo. Assim, aos 12 minutos, Patrick ajeitou para Iago Dias na área, que bateu para fora e desperdiçou uma boa chance de iniciar uma reação.

Aos 32, após contra-ataque, Luvannor invadiu a área e chutou forte, mas foi bloqueado. Logo após, Iago Dias teve nova chance na área, mas pegou mal na bola e finalizou sem oferecer grandes riscos. Clinton, que veio do banco, recebeu cruzamento, mas o goleiro Bruno fez boa intervenção e travou o chute.

O gol de honra veio já aos 48. Iago Dias tocou para Clinton, que arrancou pela esquerda, superou o marcador na corrida, invadiu a área e bateu cruzado. No entanto, já não havia tempo para mais nada, e o placar terminou em 3 a 1 para os visitantes.

Classificação e próximos jogos

Desta maneira, o Ceará chegou a 13 pontos e agora está em nono lugar. Na próxima rodada, o Vozão recebe o Novorizontino na Arena Castelão, no domingo (28). O Tubarão, por sua vez, continua com 10 pontos, ocupando o décimo primeiro lugar. O Tubarão volta a campo no sábado (27), contra o Ituano, no Estádio Novelli Jr.