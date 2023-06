Dorival lamenta derrota, mas se mostra empolgado com evolução da equipe: "São Paulo fez coisas boas na partida"

Na tarde deste domingo (11), o São Paulo comandando pelo treinador Dorival Jr, saiu derrotado do choque-rei pelo placar de 2 a 0 para o Palmeiras, com destaque negativo para o zagueiro Arboleda, que errou duas vezes a saída de bola, e consequentemente a equipe tomou dois gols.

Equipe no caminho certo ?

Após a dura derrota para seu rival Palmeiras, o comandante tricolor não se demonstrou insatisfeito com a atuação de sua equipe, e se diz esperançoso para os duelos contra o mesmo adversário, mas desta vez em confrontos válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil 2023.

"O São Paulo fez boas coisas na partida, mas não fez o gol, e quando isso não acontece você acaba penalizado. O time está no caminho, está crescendo, adquirindo confiança. Para mim foi uma partida importante e teremos desdobramentos positivos nos jogos da Copa do Brasil ."

Erros acontecem

Foto: Divulgação/São Paulo

O próprio também aproveitou para dar confiança ao zagueiro Arboleda, que cometeu dois erros brutais durante o duelo, que acabaram resultando em dois gols tomados, e disse que apesar de acontecerem erros individuais, sempre um erro coletiva está por trás.

"Acho que o erro no futebol é coletivo, acontece às vezes de um momento individual, mas passa pelo erro coletivo. Se em muitos momentos o Arboleda foi importantíssimo para evitar ataques nos últimos anos, e da mesma forma não saiu 100% enaltecido, não é num momento como esse que vai dirigir todos os xingamentos para cima de um profissional como esse".

"Aconteceram os erros, não dá para negar, mas vamos trabalhar para que isso não volte a acontecer. De um jogo do tamanho desse, se acontecesse pelo lado do Palmeiras, a gente teria sucesso. O Palmeiras foi feliz nos dois momentos, dois bons chutes e definiu a sorte da partida".

Pausa Importante para a sequência da temporada

E para finalizar as falas do treinador brasileiro, Dorival comentou a respeito da pausa das competições nacionais por um tempo, por conta da data FIFA, e afirma que esse tempo "livre" é raro desde que assumiu o clube, e que espera aproveita-lo para inserir novas estratégias ao grupo e tentar recuperar ao máximo seus jogadores.

"Todas as equipes procurarão fazer o seu melhor. Estamos imaginando que nesses 10 dias possamos ter a possibilidade que não tivemos até agora. Vamos tentar inserir algumas coisas para a nossa sequência, em relação a imaginarmos algumas coisas. Se a vitória tivesse sido para o nosso lado, não teria isso. O São Paulo procurou executar tudo ao mesmo tempo, mesmo com um placar adverso, colocou a bola no chão, criou... Foi uma pena a maneira como aconteceu o resultado".

Trabalhar Muito para conseguir a Classificação

Foto: Divulgação/São Paulo

E por parte dos jogadores do tricolor que estiveram dentro das quatro linha, o lateral Caio Paulista demonstrou insatisfação com o resultado negativo, e projeta muito trabalho para que a decisão na Copa do Brasil, não tenha o mesmo resultado da partida de hoje.

Próximo Compromisso

O Tricolor do Morumbi volta aos gramados apenas no final do mês, por conta da data FIFA que se iniciará agora, e que consequentemente paralisa todas as competições nacionais. Mais precisamente em uma quarta feira (21), no Morumbi, às 19h, em que terá de enfrentar a equipe do Athletico Parananense pela décima primeira rodada do Brasileirão 2023.