São Paulo vence Goiás nos acréscimos e entra no G-4 do Brasileirão

Na noite deste sábado (28), O São Paulo venceu a equipe do Goiás pelo placar de 2 a 1, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O gol da vitória foi marcado aos 90 minutos de partida, e com os três pontos conquistados, o São Paulo entrou pela primeira vez no ano no G4 da competição.

Os gols do duelo foram marcados por Magno Jose da Silva, Pablo Maia, e David, que fez sua primeira partida após longo período afastado, e marcou o tento da vitória tricolor.

Primeiro Tempo truncado com Goiás na frente

Foto: Divulgação/São Paulo

Na primeira etapa, foi visto um jogo muito truncado e disputado, os donos da casa começaram pressionando os Goianos, e conseguiram criar um ótima chance com Caio Paulista, mas Tadeu conseguiu defender e evitou o gol.

Minutos depois, o Goiás conseguiu escapar da pressão que vinha sofrendo dos paulistas, e mais precisamente, aos 28 minutos da primeira etapa, após um grande contra-ataque criado pela equipe, chega aos pés de Dieguinho, que achou Maguinho livre dentro da área, e cabeceou sem chances para Rafael e abriu o placar do jogo.

Após o gol sofrido, o tricolor paulista tentou de diversas formas voltar ao jogo, porém até o apito do árbitro, o grande destaque foi o goleiro Rafael, que fez boas defesas e garantiu que a vantagem dos visitantes não fosse maior, e trazendo esperança de uma virada após o intervalo.

David marca nos acréscimos e garante vitória tricolor

Foto: Divulgação/São Paulo

Na volta do intervalo, os jogadores do São Paulo estavam dispostos a dar alegria aos mais de 40 mil torcedores presentes no Morumbi, e voltaram ao campo com sangue nos olhos, e tentando ocupar mais o campo de ataque, e consequentemente, buscar o gol.

E logo aos cinco minutos, após grande pressão que vinham fazendo, Alisson achou o centro-avante Calleri, que cabeceou muito bem, mas a bola saiu rente a trave, e já deu o primeiro susto da segunda etapa. E não demorou muito para que a equipe que vinha jogando melhor, e que estava com vontade de ganhar fosse recompensada, aos 11 minutos do segundo tempo, Pablo Maia decidiu arriscar um chute forte de muito longe, a bola desviou em um adversário, e Tadeu não conseguiu chegar, sendo assim, tricolor paulista de volta ao jogo, e a torcida inflamada no Morumbi.

Aos 18 minutos, com os mandantes ainda mandando no jogo, Caio Paulista, que já vinha fazendo uma ótima partida, fez mais uma grande jogada e deixou Luciano livre para fazer o gol da virada, mas a sorte não estava em dia, o atacante acertou a trave e lamentou demais a perda da oportunidade.

Após o gol perdido, os tricolores parecerem ter se desligado um pouco, e aos 21 minutos, Rafael opera um milagre e salva o São Paulo de estar atrás do placar novamente na partida. E após um bom tempo, já beirando os minutos finais do confronto, o coração dos são-paulinso foi testado, e muito, com um golaço de Marcos Paulo de cabeça, que seria o da vitória até então, mas o bandeirinha levantou e transforma a felicidade em angústia novamente.

E quando tudo já parecia encaminhado, aos 90 minutos de partida, o recém recuperado de lesão, David, que havia entrado ao gramado há apenas 6 minutos, mostra que está disposto a voltar mais forte do que nunca, e após uma bola sobrada na área goiana, o atacante estufa as redes com força, e assim garantindo a vitória tricolor nos acréscimos, e levando emoção até o apito final do juiz.

Como Ficaram ?

Tricolor

Com a vitória conquistada, e os três pontos a mais, o São Paulo atualmente conta com 15 pontos somados no Brasileirão 2023, e entra diretamente na terceira colocação do torneio. Atrás apenas de seu rival Palmeiras, e o embalado Botafogo de Luís Castro.

Verdão da Serra

Com mais uma derrota acumulada, o Goiás se mantém com 7 pontos somados na competição, a atualmente se encontra na décima sexta colocação, apenas uma acima da zona de rebaixamento, que atualmente se inicia com o Vasco da Gama, que somou apenas 6 pontos em oito partidas

Próximos Compromissos

São Paulo

O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (1), em que terá de enfrentar o Sport, no Morumbi, às 19h30. A partida é válida pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Do Brasil, no qual os paulistas saíram vencedores na ida pelo placar de 2 a 0, na Ilha do Retiro.

Goiás

O Verdão volta a campo na próxima quarta-feira (31), em que terá de enfrentar a equipe do Paysandu, no Estádio de Hailé Pinheiro, às 20h. A partida é válida pelo duelo de volta da final da Copa Verde, na qual os goianos saíram vencedor do primeiro confronto, pelo placar de 2 a 0, no Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença.