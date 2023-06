São Paulo dá show vence Tolima e se classifica antecipadamente na Sul-Americana

Na noite desta quinta-feira (8), o São Paulo goleou o Tolima no Morumbi por 5 a 0, tendo feito três dos cinco gols ainda na primeira etapa, e liquidando de vez o confronto no segundo tempo, em que a equipe fez mais dois e fechou o resultado.

Os gols do duelo foram marcados por Calleri, Luciano, Caio Paulista (2x) e David fez o último.

Tricolor faz três e liquida partida já no primeiro tempo

Foto: Divulgação/São Paulo

Logo no início da partida, o que já se via era os visitantes com uma postura muito agressiva, fazendo diversas faltas ainda nos primeiros minutos, e um são Paulo que buscava achar o espaço e pressionava os colombianos no campo de defesa. Mas nos primeiros 20 minutos, a equipe por mais que criasse, ainda não tinha conseguido chegar com força o suficiente para abrir o placar.

Porém, com muita insistência e ofensividade, aos 27 minutos, os tricolores armaram um contra-ataque venenoso com Luciano, que carregou a bola por quase todo o campo de ataque e tocou para seu companheiro Calleri, que usou seu faro de artilheiro, viu o goleiro adiantado, e não pensou duas vezes, chapou por cima do arqueiro e abriu o placar no Morumbi. E para piorar ainda mais a situação dos visitantes, no lance do gol, após ser revisado, foi assinalado cartão vermelho par Rhyascos, o que dificultou mais ainda mais a situação

Após o gol marcado, e o adversário com um a menos, não poderia acontecer outra coisa a não ser pressão do tricolor de Dorival. E foi o que aconteceu, poucos minutos após o primeiro, aos 35 minutos, os tricolores trabalharam a bola e chegaram na área com totais condições de gol, Luciano recebeu livre e chapou no cantinho sem chance para o goleiro colombiano, dois a zero para o soberano.

E a partir deste momento, os jogadores do Tolima já não tinham mais força de reação, e logo no lance seguinte, o castigo veio, foi armado mais um dos incontáveis contra-ataques, que sobrou aos pés de Caio Paulista, que driblou o zagueiro e tocou no cantinho, liquidando a partida ainda na primeira etapa. Com uma vantagem elástica a favor dos donos da casa, os jogadores são-paulinos seguraram a vantagem e foram para o vestiário tranquilos, já com o sentimento de dever cumprido.

Estrela de Caio Paulista brilha novamente e São Paulo avança as oitavas de final

Foto: Divulgação/São Paulo

Ainda antes da bola rolar, com toda a tranquilidade que sua equipe apresenta, Dorival realizou três substituições, com o intuito de poupar seus principais jogadores para o clássico deste domingo, como Calleri e Pablo Maia.

Ao contrário do que muito torcedores pensariam a respeito da postura do São Paulo, após marcar três gols no primeiro tempo, os donos da casa mantiveram a pressão que havia sido colocada antes do intervalo, pressionando o adversário no campo defensivo, buscando gol a todo momento, e logo nos primeiros minutos, aos 49, Luciano deixou Michel Araujo de cara com o gol, sem goleiro, mas para a infelicidade do uruguaio, ele escorregou e perdeu o gol.

Com o resultado já feito, o elenco paulista ia diminuindo seu ritmo gradativamente, e controlando os ataques, porém, mesmo com o ritmo reduzido, os ataques continuavam a acontecer, os colombianos tentando evitar uma goleada histórica, colocou todo o time no campo de defesa, mas nem isso foi capaz de parar o mandantes.

Aos 60 minutos, Caio Paulista, com sua estrela brilhando novamente, pegou uma bola rebatida na entrada da área, e fez uma pintura, quatro a zero para o tricolor. E para o desespero dos poucos colombianos presentes na capital paulista, os gols ainda não tinham acabado, aos 76 minutos, o recém colocado em campo, David recebe a bola dentro da área, após grande jogada de Juan pela esquerda, toca para o gol, e agora sim, fecha o placar da partida, e ajuda o São Paulo a se classificar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023.

Como ficaram nos grupos ?

O tricolor paulista com a vitória desta noite agora conta com 13 pontos somados na competição e se encontra na liderança do Grupo D, obrigando o seu adversário da próxima partida, o Tigre, ter de ganhar no Morumbi por 8 a 0 para que conseguisse se classificar em seu lugar.

O El Indio Pijao, com esta goleada sofrida no Morumbi, manteve seus cinco pontos somados na competição, e se encontra acima somente da equipe do Puerto Cabello, que não somou pontos na competição, e se mantém na lanterna do grupo.

Próximos Compromissos

São Paulo

O Tricolor paulista volta aos gramados neste domingo (11), em que terá de enfrentar o seu rival Palmeiras, no Morumbi, às 16h. O duelo é válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Tolima

O El Vinotinto y Oro volta a campo novamente apenas no final do mês de junho (27), em que terá de enfrentar a Academia Puerto Cabello, no Estádio Manuel Murillo Toro, às 21h30. O confronto é válido pela última rodada da fse de grupos da Sul-Americana 2023.