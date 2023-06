Multicampeã pelo Corinthians, Campiolo projeta fases finais do Brasileirão: “Buscar mais a cada dia”

Após superar a sequência de clássicos do Paulistão de forma invicta, As Brabas encerraram a fase de pontos corridos do Brasileirão também na liderança. O melhor ataque do país fechou a última rodada do campeonato nacional com uma nova goleada, desta vez contra o Bahia, no Pituaçu, por 5 a 1. Um dos gols foi marcado pela zagueira Giovanna Campiolo, titular na partida realizada na última segunda-feira (12) e comentou sobre o lance.

"É sempre uma felicidade poder marcar gols, ainda mais quando isso faz parte da minha visualização antes da partida, e pra mim é um dos melhores momentos do jogo. Como sou zagueira e fico um pouco mais distante do gol adversário, sempre quando tenho uma oportunidade procuro estar bem concentrada para aproveitar esses momentos", contou Campiolo.

No Timão desde 2018, Gi participou de todas os títulos recentes do clube, considerando o tri do Paulista e o tetra do Brasileiro, os dois torneios em disputa no momento. Para ela, os números servem como combustível para buscar novas conquistas.

Foto: Rodrigo Gazzanel /Agência Corinthians

"Buscar mais a cada dia! São marcas muito expressivas na minha carreira, todas às vezes teve um gostinho diferente, e o sentimento de poder passar por isso de novo só me traz mais vontade de querer ser melhor e estar bem para ajudar", afirmou a zagueira.

Enquanto a próxima rodada do Campeonato Paulista será apenas no dia 21, contra o Red Bull Bragantino, no próximo final de semana já acontecerão os primeiros jogos da fase de quartas de finais do Brasileirão. As datas dos confrontos ainda serão confirmadas pela CBF, mas o Corinthians terá pela frente o Cruzeiro, com o jogo de volta em São Paulo. A jogadora ainda falou sobre as particularidades da fase decisiva do torneio, onde erros podem ser fatais.

"É uma fase em que não podemos dar brechas para os adversários e temos que continuar focadas jogo a jogo para alcançar nossos principais objetivos", finalizou Gi.