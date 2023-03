Lázaro lamenta eliminação do Corinthians contra o Ituano

Após a derrota do Corinthians nos pênaltis para o Ituano nas quartas do Campeonato Paulista 2023, o treinador Fernando Lázaro concedeu entrevista coletiva lamentando o resultado.

Primeiramente, o treinador lamentou o desempenho falando que a equipe não conseguiu desenvolver tudo aquilo que era necessário para conquistar o resultado.

"O time não conseguiu se impor no jogo, dificuldade na circulação da bola, para criar chances no último passe. Detalhes. Precisava construir mais. Depois, no segundo tempo, tivemos algumas chances e possibilidades. Mas faltou consistência para construir. Permitimos ao rival sair na frente e um jogo que não estava bem, acelerar o ritmo acaba aumentando a nossa margem de erro."

O treinador até viu melhora na segunda etapa, mas confirmou que faltou consistência para criar e jogar bem.

"Tivemos um segundo tempo melhor, mas, no geral, não fizemos um jogo do nível que vínhamos fazendo. Não conseguimos estar nesse nível. Isso acentuou a frustração pelo resultado."

Apesar das lamentações, Lázaro fez questão de destacar o mérito da equipe adversária que soube explorar e encontrar bons espaços na partida.

"Sentimento de frustração muito grande, entendendo o sentimento do torcedor e o nosso interno, sabendo da nossa responsabilidade e de tudo que vínhamos fazendo. Frustração grande em um jogo que não foi grande para nós, não iniciamos bem. Demoramos a pegar no ritmo, tivemos dificuldade de nos impor, com méritos do rival, que soube explorar situações."