Palmeiras quita dívida por Piquerez e se livra de punição da Fifa

O Palmeiras quitou uma das parcelas pendentes junto ao Peñarol, do Uruguai, pela contratação do lateral-esquerdo Piquerez, de 24 anos. O clube havia sido notificado em maio pela Fifa para realizar o pagamento pendente de R$ 4,84 milhões, além de uma multa de R$ 484 mil.

Segundo informações do GE, o clube uruguaio abriu a ação cobrando o pagamento e venceu o processo. Como cumpriu o prazo imposto pela Fifa, o Verdão não terá uma penalização com transfer ban, que o impediria de registrar reforços.

O Palmeiras ainda tem outras parcelas a serem pagas pela transferência. Todas estão dentro do prazo.

Foto: Divulgação/Palmeiras

Piquerez chegou ao Palmeiras em em 2021 para substituir o compatriota Matías Viña, campeão paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores pela equipe alviverde na temporada 2020. O lateral que se tornou o 21° uruguaio a vestir a camisa palestrina contra com 95 partidas disputadas pela equipe paulista, com três gols marcados e, ao todo, seis títulos conquistados. Atualmente, o defensor é o 3º uruguaio com mais vitórias pelo Palmeiras, com 51 triunfos, ficando atrás, somwnte, de Diogo, com 62, e Villadoniga, com 85. Titular e peça importantíssima na equipe de Abel Ferreira, o atleta disputou 27 partidas na temporada e cedeu quatro assistências.

Convocado por Marcelo Bielsa, Piquerez se apresentou ao Uruguai para participar de amistosos da data Fifa. A seleção joga nesta quarta-feira, contra a Nicarágua, em Montevidéu, às 20h30. Enquanto isso, o Palmeiras segue suas atividades na Academia de Futebol. O alviverde volta a campo no dia 21, diante do Bahia, às 21h30, em Salvador, pelo Brasileirão.