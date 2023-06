Palmeiras vence Barcelona de virada e garante classificação na Libertadores

Nessa quarta (7), em partida válida pela 5ª rodada da Copa Libertadores da América, o Palmeiras venceu Barcelona em casa, por 4 a 2, com gols palmeirenses de Gustavo Gómez, Piquerez, Artur e Endrick e no lado equatoriano, David Fydriszewski marcou duas vezes. Com essa vitória, o verdão garantiu a classificação para a fase mata-mata da competição.

Primeiro tempo recheado de oportunidades

O Palmeiras iniciou atacando bastante e marcando um gol com Rony aos 20 minutos, que acabou sendo anulado após o VAR encontrar um impedimento do atacante alviverde.

Mas quem acabou saindo na frente foi o Barcelona, em um erro de passe de Zé Rafael, Leonai aproveita e aciona David Fydriszewski, que bateu de primeira e abriu o placar no Allianz Parque.

O alviverde até chegou a se lançar ao ataque, mas contou com o azar da trave e em outro erro de passe, a equipe equatoriana ampliou o resultado, novamente com David Fydriszewski, que foi lançado e estufou a rede de Weverton, assim fechando a primeira etapa no 2 a 0.

Virada no segundo tempo

O antigo Palestra Itália voltou empolgado do vestiário e no primeiro minuto diminuiu com o zagueiro Gustavo Gómez, que subiu mais alto que a defesa equatoriana e acertou o cabeceio no ângulo direito do goleiro, após escanteio cobrado por Raphael Veiga.

As duas equipes ainda chegaram a acertar o travessão, mas quem chegou ao fundo do gol foi o Palmeiras novamente, na sobra de uma bola dentro da área, Piquerez pegou de primeira e acertou o cantinho do arqueiro Mendoza, chegando ao empate logo nos 13 minutos.

Com a torcida apoiando intensamente, o time comandado por Abel Ferreira, virou o jogo com Artur aos 25 minutos, em uma roubada de bola no meio de campo por Piquerez, cruza para Rony que testou e o goleiro fez grande defesa, mas no rebote o camisa 14 apareceu sozinho e cabeceou a bola para o gol, fazendo o estádio tremer.

Para fechar a festa da torcida palestrina e matar a partida, aos 41 minutos, na cobrança de falta do Veiga, Flaco López de cabeça acerta o travessão, e na sobra Endrick empurra tranquilamente para meta vazia, confirmando a vitória de 4 a 2 e a classificação na Copa Libertadores da América.

Situação na tabela

Com o triunfo, o verdão chegou aos 12 pontos, se classificando para próxima fase, o time se encontra na 2ª colocação do grupo C e busca a liderança na última rodada, e o Barcelona fica estacionado em 3º lugar com três pontos, sem chances de classificação para outra fase, apenas conseguindo ir em busca da qualificação para Copa Sul-Americana.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo no domingo (11), às 16h, diante do São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda no domingo, o Barcelona enfrentará o Guayaquil City, às 17h30, fora de casa, válido pelo Campeonato Equatoriano.

Pela Copa Libertadores, as equipes voltam a jogar na última semana de Junho. O verdão enfrentará o Bolívar, no Allianz Parque e o time de Guayaquil recebe o Cerro Porteño no Equador.