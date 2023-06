Seleção Brasileira decepciona e sai derrotada em amistoso contra Senegal

Na tarde desta terça-feira (20) a seleção brasileira foi duramente derrotada para o Senegal por 4 a 2, na primeira etapa, os brasileiros vinham fazendo um bom jogo, abrindo o placar logo aos 10 com Paquetá, mas após o gol sofrido ainda no primeiro tempo, o Brasil não conseguiu reagir e foi para o vestiário com o empate.

Na segunda etapa, Marquinhos marcou duas vezes, mas uma delas sendo contra, Mané fez dois para Senegal e fechou a vitória em cima dos Brasileiros, sob comando de Ramon Menezes, que em três partidas como treinador da seleção principal, perdeu duas vezes e ganhou apenas uma.

Resultado Inédito

A última vez em que a seleção brasileira havia tomado quatro gols em uma única partida, foi na semi-final da Copa do Mundo de 2014, contra a Alemanha, na histórica derrota por 7 a 1 no Mineirão.

Brasil começa voando mas cedo gol e termina empatada a primeira etapa

Foto: Divulgação/CBF

Logo nos primeiros lances da partida, o Brasil mostrou que estava afim de jogo, fazendo um toque de bola envolvente, tentando a todo custo achar um espaço na defesa adversária, até que aos 10 minutos, após uma grande jogada coletiva, Vinicius Jr recebeu uma bola pela esquerda e mandou um cruzamento na medida para Paquetá, que desviou de cabeça e abriu o placar, Brasil na frente.

E logo após o gol, a postura não parecia mudar, a defesa brasileira quase não fazia esforços, e faziam blitz na área dos Senegaleses, buscando ampliar o placar, Vinicius Jr chegou até mesmo a sofrer uma pênalti, mas o VAR anulou, e a bola seguiu. Aos 21, em uma vacilada da defesa brasileira, os africanos chegaram ao ataque e cruzara uma bola na área, e para a infelicidade dos brasileiros, a bola bateu, rebateu, e sobrou nos pés de Dialo, que de primeira, deu uma pancada sem chance para o Ederson, e empatou o placar em Portugal.

E após o gol sofrido, a seleção pareceu ter um apagão, não conseguia criar com facilidade, e passou de comandante da partida, para sofredor da pressão, os adversários conseguiram tomar conta da posse de bole, e criou as melhores chances, mas por conta da boa defesa de Ederson e a falta de eficiência, as equipes desceram para os vestiários com o placar empatado em 1 a 1 e com tempo para pensar nas estratégias.

Mané marca duas vezes no segundo tempo e decreta vitória de Senegal

Foto: Divulgação/CBF

Na volta das equipes ao gramado, a torcida canarinho ainda tinha esperança, com mais 45 minutos de bola rolando, mas para a frustração de tais logo aos 6 minutos do segundo tempo, zagueiro e capitão da equipe, Marquinhos mandou contra seu próprio gol e colocou os africanos na frente. Este lance pareceu ter entrado na mente da equipe, e para aumentar ainda mais a pressão sofrida e a decepção brasileira, Mané recebe uma bola na entrada da área aos 9, e com um lindo chute na gaveta, faz o terceiro, deixando os brasileiros praticamente sem chão, tendo de lutar muito para conseguir reverter o resultado.

E logo após o terceiro gol dos senegaleses, Ramon tentou mexer um pouco no plantel e colocou dois atacantes referências em território brasileiro, Rony e Pedro, e coincidentemente, na bola parada que havia sido esperada a cobrança para a entrada dos reservas, aos 13 minutos, a bola sobrou no meio da área e para compensar o gol contra que havia feito, Marquinhos pega meio estranho na bola, e ela vai entrando de cobertura aos poucos e entra na meta de Diaw, 3 a 2 no placar e Brasil de volta no jogo.

E para os que acharam que com este gol chorado, sofrido, seria a virada de chave que guiaria o brasil até a vitória, isto não aconteceu, a seleção encontrou muitas dificuldades na criação, e os jogadores com o fôlego em dia que iam entrando, pouco conseguiam agir, tentavam, lutavam, mas o gol não parecia que sairia, e chegando aos minutos finais do duelo, mais precisamente aos 95, ao soar do apito final, Senegal encaixa um bom ataque, e Ederson comete um pênalti em Nicolas Jackson, e Sadio Mané com toda sua experiência e maturidade, pegou a bola e converteu, Senegal venceu por 4 a 2, e trouxe muita euforia e tristeza da torcida brasileira.

Em que ponto chegamos...

Após a a sofrida e amarga derrota da seleção brasileira, para completar de vez a frustração, o perfil oficial da Confederação Africana de Futebol publicou em suas redes sociais uma "zuação" irônica ao plantel brasileiro, perguntando o que havia em comum entre as equipes de Camarões, Marrocos e Senegal, com fotos das vitórias de todas as citadas sob o Brasil.

🇨🇲 Cameroon

🇲🇦 Morocco

🇸🇳 Senegal



Find something in common between all 3 🤭 pic.twitter.com/ongnpFO9nh — CAF (@CAF_Online) June 20, 2023

Ancelotti chega quando ?

Foto: Divulgação/Real Madrid

Na tarde desta segunda-feira, após apuração de grandes mídias de comunicação, como Globo e TNT Sports, foi confirmada a contratação do treinador italiano Carlo Ancelotti para o comando técnico do Brasil. Mas têm um entrave nesta negociação, o comandante chegará apenas no ano que vem, e será o responsável pelo ciclo da Copa do Mundo de 2026.