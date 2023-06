CBF dá como certa a contratação do Carlo Ancelotti

Após a saída do técnico Tite depois da Copa do Mundo no Catar, a CBF busca achar um novo nome e tenta fechar acordo com o italiano Carlo Ancelotti, que atualmente está no Real Madrid e tem contrato até junho do ano que vem.

De acordo com a Rede Globo, em informação anunciada pelo narrador Luís Roberto, durante a transmissão do amistoso entre Brasile Guiné, a CBF dá como certa a contratação do treinador do Real Madrid.

O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, fará um pronunciamento no dia 30 de junho para explicar como será o período de transição enquanto o treinador italiano não chega - onde cumprirá o contrato com o clube de Madrid.

O técnico Carlo Ancelotti tem apenas um ano de contrato com o Real Madrid, onde tenrará ficar mais uma temporada em busca do título da Champions League e LaLiga. O treinador tem um histórico positivo no cenário europeu, onde conquistou inúmeros campeonatos pelo próprio Real Madrid, Bayern de Munique e Chelsea.