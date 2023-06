Joelinton marca em sua estreia, Vini Jr fecha a conta e Brasil goleia Guiné

Em Amistoso Internacional realizado no RCDE Stadium neste sábado (17), o Brasil superou a seleção de Guiné por 4 a 1 sem dificuldades. Joelinton foi o principal nome do jogo ao marcar o seu primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira. Rodrygo ampliou a goleada no primeiro tempo, mas Guirassy diminuiu para os africanos. Na etapa complementar, Eder Militão logo após o intervalo e Vinícius Júnior fechou a goleada.

A partida ficou marcada também por manifestações antirracistas em apoio ao jogador Vinícius Júnior, vítima em diversas partidas na temporada de LaLiga e Copa do Rei nos jogos com o Real Madrid. A Seleção atuou no primeiro tempo com um uniforme preto, pela primeira vez em sua história.

Início da partida sem muita intensidade

Ramon Menezes assumiu novamente o comando do Brasil diante da indefinição quanto à escolha de um noto técnico. Em comparação ao amistoso contra Marrocos na última Data Fifa, Ramon Menezes chamou quatro novos jogadores: Vanderson, Ayrton Lucas, Joelinton e Malcom.

Do outro lado, o técnico Kaba Diawara contava com o bom desempenho na derrota contra o Egito em jogo disputado na última quarta-feira (14). O grande talento individual de Guiné Equatorial consiste em Naby Keita, do Liverpool.

A Seleção Brasileira entrou com baixa intensidade nos primeiros dez minutos e acabou sofrendo um susto aos 8'. Keita achou Guirassy com liberdade na meia-lua e chutou firme uma bola que passou rente ao travessão do goleiro Ederson.

O Brasil seguiu controlando a posse de bola ocupando o campo ofensivo, mas Guiné estava conseguindo evitar as chances de perigo da Seleção. Contudo, na primeira chegada de maior perigo, os comandados de Ramon Menezes conseguiram abrir o placar de forma muito especial.

Brasil encaminha vitória no primeiro tempo com gol especial de Joelinton

Aos 27', Rodrygo cobrou falta pelo lado direito e Richarlison testou na pequena área com desvio de Casemiro para Koné espalmar. No rebote, Joelinton aproveitou de primeira e marcou o seu primeiro gol na Seleção, confirmado após revisão do VAR quanto a um possível toque de mão de Casemiro.

Três minutos depois, a Seleção embalou e buscou o segundo gol. Em roubada de bola no campo ofensivo, Rodrygo aproveitou falha de Guiné Equatorial e partiu em velocidade para ficar no 1v1 contra Koné. Lucas Paquetá estava livre na grande área, mas o atacante do Real Madrid optou por driblar o goleiro adversário e concluir com categoria.

Antes do encerramento do primeiro tempo, Guiné Equatorial conseguiu reagir e diminuiu o prejuízo. Aos 36', Sylla foi acionado no flanco esquerdo e buscou a linha de fundo para levantar na área onde Guirassy subiu mais que Marquinhos e Ayrton Lucas para testar firme e superar Ederson.

Eder Militão e Vinícius Júnior definem vitória da Seleção Brasileira

Joilson Marconne/CBF

Logo o início da etapa complementar, o Brasil tranquilizou definitivamente a situação da partida com o terceiro gol com apenas dois minutos. Após cobrança de escanteio pela direita, Paquetá ficou com a bola para cruzar na pequena área onde Militão testou firme contra Koné.

Aos 11', Vinícius Júnior encarou a marcação dupla pelo lado esquerdo e a bola sobrou para Richarlison chutar de primeira, mas Koné espalmou e evitou o quarto gol. Na sequência, Vini Jr. atravessou a bola da esquerda para a direita e Rodrygo chutou firme por cima do gol.

Para a sequência do segundo tempo, Ramon Menezes executou as suas primeiras mudanças com as entradas de Bruno Guimarães e Raphael Veiga nos lugares de Joelinton e Lucas Paquetá. Na reta final, Pedro e Malcom ganharam oportunidades nos lugares de Richarlison e Rodrygo.

Vinícius Júnior "roubou a cena" nos minutos finais em busca de seu gol. Aos 39', o artilheiro pedalou para cima de Dembo Sylla pela esquerda e finalizou ao lado da trave. Depois, Bruno Guimarães achou Malcom pela direita e o ponta acabou sendo derrubado por Sylla, possibilitando o gol de pênalti marcado por Vini Jr. aos 43 minutos, no canto direito de Koné, para fechar a goleada.

Nos acréscimos, antes do apito final, Ramon Menezes substituiu Vinícius Júnior para o artilheiro receber aplausos da torcida no RCDE Stadium. Vanderson e Rony entraram em campo e permaneceram por cerca de um minuto e meio antes da conclusão da partida.