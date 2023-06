Após Data Fifa com gol pela seleção da Venezuela, Soteldo retorna ao Santos em busca de redenção

Após ser contratado em definitivo pelo Santos e com vínculo até 30 de junho de 2027, o atacante venezuelano Yeferson Soteldo está determinado a retomar o seu bom futebol no Peixe. O jogador, que estava com a seleção da Venezuela nos últimos dias, marcou um gol na última quinta-feira (14) na vitória sobre Honduras, encerrando um jejum que já durava desde abril do ano passado. Agora, o camisa 10 retorna ao clube santista e se prepara para reforçar a equipe contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

O Santos anunciou a aquisição de 50% dos direitos econômicos de Soteldo junto ao Tigres, do México, na última sexta-feira (16). O jogador chegou a ser especulado em outros clubes nas últimas semanas, porém, demonstrou sua prioridade em permanecer no clube alvinegro e não iniciou conversas com nenhuma outra equipe durante esse período.

Apesar de ter atuado em apenas 21 dos 48 jogos disputados pelo Santos desde seu retorno em agosto de 2022, o meia-atacante não conseguiu marcar nenhum gol até o momento, embora tenha contribuído com quatro assistências. Uma lesão na coxa esquerda no final de abril o afastou dos jogos por cerca de um mês, dificultando sua sequência de atuações. O jogador se reapresentou ao clube nesta terça-feira (20) e participou da última atividade tática antes do confronto contra o Corinthians.

O duelo entre Santos e Corinthians está marcado para esta quarta-feira (21), às 20h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a ausência nos últimos treinos, a expectativa é de que Soteldo seja titular nesse jogo.

Apesar de sua segunda passagem pelo Santos ainda não ter o mesmo destaque do período entre 2019 e 2021, quando o clube foi vice-campeão da Copa Libertadores da América, Soteldo está motivado para contribuir com o time e buscar o sucesso novamente com a camisa alvinegra. Com contrato estendido até 2027, o jogador terá tempo para mostrar seu potencial e recuperar sua forma física e técnica, esperando retomar os bons momentos que viveu anteriormente no clube.