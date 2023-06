Santos e Internacional ficam apenas no empate e seguem no meio da tabela do Brasileirão

Um confronto entre duas equipes em má fase, ninguém conseguiu a vitória para afastar a crise. Santos e Internacional ficaram ficaram apenas no empate por 1 a 1 na Vila Belmiro, na noite deste sábado (3), em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os Colorados abriram o placar logo no primeiro minuto de jogo com Luiz Adriano, mas Lucas Lima deixou tudo igual para o Peixe, em um golaço de falta.

A equipe de Odair Hellmann até foi melhor e dominou a segunda etapa, mas não conseguiu marcar o gol da virada e agora chega a seis jogos sem vencer. Já o time de Mano Menezes não conseguiu se recuperar após eliminação na Copa do Brasil dentro de casa, além disso, viu sua sequência de três vitórias na competição ser interrompida.

O jogo

Logo no primeiro minuto da partida, Luiz Adriano marcou para o Inter após receber a bola livre na área, mas, o assistente acabou assinalando posição irregular do atacante. No entanto, Após revisão do VAR, o gol colorado foi confirmado.

Porém, a alegria dos gaúchos não duraram muito, já que aos 11 minutos, Lucas Lima cobrou falta do bico da área e marcou um golaço para o Peixe. Deixando tudo igual novamente.

A defesa do Santos voltou a dar bobeira e deixou Luiz Adriano livre novamente, cara a cara com João Paulo, mas o centroavante acabou chutando pra fora. Na sequência, o Inter teve uma nova chance, desta vez com Rômulo, que arriscou de longe e mandou ao lado da meta.

Aos poucos, o Peixe equilibrou as ações do jogo, mas só chegou com perigo aos 38, em chute de Mendoza abafado que foi defendido Keiller. Aos 49, o goleiro colorado trabalhou mais uma vez, agora, em cobrança de falta batida por Soteldo.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

A segunda etapa totalmente dominada pelo time alvinegro. Já aos dois minutos, Lucas Lima cobrou falta e quase marcou o segundo dele no jogo. Na sequência, Bruno Mezenga foi acionado na direita, cortou pra dentro e chutou perto do gol de Keiller.

As boas jogadas do Peixe continuaram, e aos sete, Lucas Lima fez linda jogada, deixou três marcadores para trás e tentou acionar Bruno Mezenga livre na área, mas a defesa do Inter bloqueou de última hora e afastou o perigo. Aos 12, Nathan avançou pela direita e cruzou rasteiro, Mezenga se antecipou do zagueiro e finalizou de letra, por muito pouco não saiu outro golaço na Vila Belmiro.

Dodi teve duas oportunidades de virar a partida para o Santos. Na primeira, chutou da entrada da área e a bola passou muito perto do travessão. Já a segunda saiu após linda trama do Peixe pelo lado direito, a bola chegou no volante dentro da área, mas ele acabou pegando mal na bola e manda para fora.

A equipe de Odair Hellmann ameaçou novas ataques perigosos, mas acabou ficando por isso mesmo. O empate acabou não sendo bom para nenhuma das duas equipes que seguem no meio da tabela.

Como os times ficam?

Os dois times seguem em posições que começaram a rodada. O Santos na 12ª colocação, com 12 pontos. O Inter aparece uma posição abaixo, com 11.

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo no meio de semana, pelas competições sul-americanas. Na terça-feira (6), o Santos recebe na Vila Belmiro o Newell's Old Boys, às 21h30, pela Copa Sul-Americana. Na quarta (7), às 19h, o Inter visita o Nacional, em Montevidéu, pela Libertadores. No Brasileirão, o Peixe encara o Coritiba no sábado (10), às 16h, no Couto Pereira, enquanto o Colorado recebe o Vasco no domingo (11), no mesmo horário, no Beira-Rio.