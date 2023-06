Guilherme Morassi valoriza bom início do Guarani na Série B do Campeonato Catarinense

Formado nas categorias de base do Figueirense, o lateral-esquerdo Guilherme Morassi vem se destacando na segunda divisão do Campeonato Catarinense defendendo as cores do Guarani de Palhoça.

“Muito feliz pelo momento da equipe na competição e pelo meu individual também. Acredito que estamos no caminho certo e temos tudo para brigar por uma vaga na elite do futebol catarinense”, revelou o lateral.

Com duas vitórias e dois empates, o Guarani ocupa a terceira colocação com oito pontos conquistados e terá a oportunidade de assumir a liderança de forma isolada no próximo final de semana.

“Temos um jogo importantíssimo no domingo (02), fora de casa, contra o Santa Catarina, que é o segundo colocado. Como o Nação não joga nessa rodada, em caso de vitória alcançaremos a liderança isolada. Estamos focados e fazendo uma boa semana de trabalho para tentar buscarmos um grande resultado nessa partida”, finalizou o jogador.

Aos 28 anos, Morassi acumula passagens por Rio Branco/SP, Metropolitano, Athletic/MG, Altos/PI, Carlos Renaux, além de uma experiência internacional atuando no futebol da Geórgia, em 2017.