Davis destaca a alegria pela conquista da Copa Santa Catarina Sub-17

Na última quarta-feira, 14 de dezembro, foi disputada a grande final da Copa Santa Catarina sub-17 entre Barra e Avaí, o Pescador levou a melhor por 5 a 3 no agregado das duas partidas, tendo vencido o jogo de ida, em casa, pelo placar de 2 a 1, vencendo também o confronto de volta por 3 a 2.

Davis, de 17 anos, foi peça importante da equipe ao longo do torneio. Isto porque, no jogo de ida da decisão, o atacante entrou no segundo tempo e contribuiu com a virada do pescador, que até sua substituição perdia por 1 a 0.

“É um sentimento maravilhoso ganhar um título, ainda mais na equipe onde me sinto em casa, como é o Barra. Cheguei ao clube há um ano e meio e vivi e ainda vivo ótimas experiências aqui. Fico muito feliz de ter ajudado o clube a conquistar essa taça”, comentou Davis.

O jovem atleta de 17 anos se mostrou muito grato por toda a excelente temporada que teve no clube ao lado de seus companheiros.

O Barra conquistou também o Campeonato Catarinense da categoria.

"Trabalhamos muito bem durante o ano. O grupo assimilou as ideias que o professor passou, nos mantivemos concentrados nos nossos objetivos que eram ganhar taças. Conseguimos cumprir as metas e levamos dois títulos para casa, o Catarinense e a Copa SC, coroando o grande ano que tivemos", ressaltou o atacante.