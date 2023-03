Rumo ao seu sétimo Brasileirão, goleiro Luan Polli avalia preparação do Coritiba antes de estreia na Série A

O Coritiba tem em seu elenco um atleta que conhece bem a elite do futebol nacional. Trata-se do goleiro Luan Polli, que em 2023 terá a oportunidade de disputar pela sétima vez a Série A. Ele já esteve nos elencos de: Figueirense, Sport, Atlético Goianiense e Fortaleza.

Prestes a completar 30 anos, Luan Polli valoriza a chance de mais uma vez disputar a principal competição do futebol brasileiro: “Estar num grande clube e participar pela sétima vez do Brasileirão é um privilégio. Mostra que todo o trabalho que venho desenvolvendo está no caminho certo. Sem dúvida é um dos campeonatos mais fortes e equilibrados do mundo”, declarou o goleiro que chegou ao Coxa no último mês de fevereiro.

Foto: Gabriel Thá/Coritiba

A estreia do Coritiba no Brasileirão será fora de casa diante do Flamengo, equipe no qual Luan Polli já atuou. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não desmembrou a tabela da competição, mas a partida deverá ser agendada entre os dias 15 e 17 de abril. Enquanto essa data não chega, o Coxa segue se preparando. Nesta semana, por exemplo, o elenco comandado pelo português António Oliveira está em São Paulo.

Hoje (segunda-feira), por exemplo, o time alviverde disputou um jogo-treino diante do São Paulo. Amanhã e quarta-feira terá sessões de trabalhos em Atibaia e na próxima quinta-feira fará um novo jogo-treino, desta vez contra o Corinthians: “Estamos num período de preparação que é importante para ajustar alguns pontos. Temos esse tempo para treinarmos, corrigirmos e evoluirmos nos aspectos: técnico, tático e físico. Toda essa preparação será importante para estarmos fortes como grupo, pois é uma competição muito longa. Tenho confiança que faremos uma grande competição”, finalizou.