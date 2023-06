Jair valoriza vitória do Vasco após 10 jogos sem vencer: "Três pontos importantes"

Na noite desta segunda-feira (26), o Vasco recebeu o Cuiabá, em partida válida pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, vencendo por 1x0. O Gigante da Colina chegou aos 9 pontos e ainda está na zona do rebaixamento, na décima oitava colocação.

A vitória foi de extrema importância para o time carioca. A equipe vascaína conseguiu quebrar uma sequência de dez jogos sem vencer, somando pontos na luta contra o rebaixamento. Jair, autor do único gol da partida celebrou os três pontos.

"Três pontos importantes, a gente vinha pressionado pra vencer essa sequência negativa. Mas dar os parabéns pro grupo a gente trabalhou sério, a gente sabe que o nosso grupo tem muitas coisas boas. Claro que na derrota as vezes não aparece, então é comemorar e espero que a gente consiga uma sequência de vitória", disse.

Jair projeta semana de trabalho para o clássico

Buscando embalar no campeonato para sair das últimas colocações, o camisa número 8 destaca o peso da camisa ao falar do momento difícil da equipe e reflete sobre o próximo confronto.

"Tranquila nunca vai ser porque a gente tá sempre sendo cobrado pra ter resultados positivos, essa camisa pede isso, é um clube gigante com uma torcida gigante, então temos que saber onde estamos e buscar estar sempre vencendo", concluiu.

O próximo confronto do Cruz-Maltino será neste domingo (2), ás 16:00, contra o líder do campeonato Botafogo, no Estádio Nilton Santos.