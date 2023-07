Luxemburgo fala sobre aproveitamento ruim no Corinthians após mais uma derrota

Após a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro Serie A, Vanderlei Luxemburgo deu entrevista coletiva para explicar mais um resultado negativo do alvinegro sob seu comando.

Ao falar de evolução da sua equipe, Luxemburgo ressaltou melhora individual dos seus atletas mas destacou a falta de um futebol mais coletivo.

"Se você não enxerga (melhora) não posso fazer nada. Eu enxergo de maneira diferente. Eu vou deixar para vocês analisarem. Hoje ficou claro que se for para jogar mal o primeiro tempo e depois melhorar no segundo tempo... Até o gol do Bragantino, onde estava uma zaga bagunçada. A gente vê um aspecto de crescimento individual, mas coletivo, não.Eu tenho que falar coisas óbvias, senão vão me chamar de maluco. Coletivamente estão faltando coisas, aí a crítica da torcida e de vocês são justas. Porque a evolução coletiva não está havendo."

"Crescemos, mas como equipe não evoluímos, aí a responsabilidade é minha, a crítica tem que ser em cima de mim. Em relação à quarta teve um desespero por colocar só garotada, mas eu estou vendo a evolução. Eu escalei hoje um menino de 17 anos de volante, o Gabriel, entrou e jogou. Na minha análise eu vejo que temos que transformar nosso time em uma equipe justa, e o talento ficar à disposição da equipe", complementou o profissional.

Sobre uma autoavaliação de seu trabalho, Luxa foi sincero ao reconhecer que como comandante não está indo bem.

"Claro que não estou satisfeito com meu trabalho. Todo mundo queria algo melhor. Queria que o Corinthians ganhasse todos os jogos, uma projeção diferente. Não estou satisfeito, queria estar melhor. A gente acha que tem coisas que está faltando, está faltando coisas, senão não teria essa pergunta, a torcida não faria pressão, ia no CT para conversar. Uma projeção eu vou pedir a você, com inteligência, o processo é um processo que vem com um tempo de tentar fazer as coisas acontecerem. A gente quer fazer o melhor, mas nem sempre consegue. Não é um trabalho que não tem qualidade. Tem, mas não está acontecendo. Tem jogos que poderia ter um resultado melhor. Hoje por exemplo merecia mais. Contra o Athletico não merecíamos nem empatar. Hoje no segundo tempo fomos contundentes e poderia marcar, mas não aconteceu. Se eu falar que estou satisfeito tenho que tomar pancada de todos vocês, não tem como ser diferente."

Próximo jogo

O Corinthians agora volta a campo na próxima quarta-feira (05), quando enfrenta o América-MG pela Copa do Brasil.