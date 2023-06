Flamengo visita o Red Bull Bragantino pra assumir a vice-liderança

Flamengo e Red Bull Bragantino voltam a campo nesta quinta-feria (22), após 10 dias de paralisação no futebol brasileiro pela Data Fifa. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e vale muito para ambas as equipes.

Para o Rubro-Negro, a vitória fora de casa ajuda a consolidar o bom trabalho que vinha sendo feito antes da parada e coloca os cariocas na cola dos líderes Botafogo e Palmeiras, com 24 e 22 pontos, respectivamente. O Mais Querido tem 19, mas uma rodada a menos.

Ao Massa Bruta, a vitória afasta a equipe do Z-4, ao mesmo tempo em que aproxima do pelotão de cima e dá tranquilidade ao técnico Pedro Caixinha.

Retrospecto entre Red Bull Bragantino x Flamengo

Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

A partida mais recente entre as equipes aconteceu em outubro de 2022 pelo Campeonato Brasileiro da temporada passada. A bola rolou no Maracanã e teve vitória rubro-negra em goleada por 4 a 1. Gabigol abriu o placar, Helinho empatou, mas Pedro anotou um hat-trick para virar o jogo.

Entretanto, esta foi a única vitória do Flamengo nos últimos cinco confrontos contra o Red Bull Bragantino. Nos outros quatro jogos foram dois empates e duas derrotas. No histórico do confronto, são 17 partidas com seis vitórias dos paulistas, seis empates e cinco vitórias dos cariocas.

Desfalques e prováveis escalações

Para o jogo contra o Red Bull Bragantino, Sampaoli não deve contar com Gabigol e Matheus França. O camisa 10 se recuperou de lesão, mas só treinou uma vez desde o jogo contra o Grêmio e não viaja. Matheus está em transição para retornar.

Por outro lado, o Flamengo deve contar com os retornos de Ayrton Lucas, Pedro, Vidal, Erick Pulgar e Varela. Os cinco jogadores estavam com as respectivas seleções na Data fifa, mas retornam e estão aptos para a partida.

O provável Flamengo tem: Matheus Cunha, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira (Filipe Luís); Wesley, Thiago Maia, Victor Hugo (Erick Pulgar/Everton Ribeiro), Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro.

Por sua vez, o Massa Bruta não terá o goleiro Cleiton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, Helinho, Bruninho, Lucas Cunha, Nacho Laquintana, Natan, Raul e Talisson estão no departamento médico e não jogam. Léo Ortiz e Luan Cândido também são desfalques, ao lado de Kevin Lomónaco.

O provável Bragantino tem: Lucão; Aderlan (Andres Hurtado), Eduardo Santos, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Henry Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha.

Informações adicionais

A bola rola para Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e terá transmissão do Premiere. Você pode acompanhar o tempo real da partida aqui pela VAVEL Brasil.