Jogadores do Palmeiras não falam com imprensa após empate em protesto contra arbitragem

O Palmeiras abriu boa vantagem na Ligga Arena diante do Athletico-PR, mas, após expulsão de Garcia, o time sofreu o empate e deixou Curitiba com dois pontos a menos na bagem.

Após a partida, João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, que não esteve no banco de reservas nessa noite devido a uma suspensão, criticou as decisões da arbitragem no Paraná.

"Pela saúde mental da comissão técnica, ainda bem que sou eu hoje aqui. Nós entendemos que o futebol brasileiro passa uma imagem do futebol mais competitivo do mundo porque ganham vários. Mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar. Mais uma vez o que aconteceu hoje... Entendemos que é ruim para o sistema o Palmeiras ganhar dois anos seguidos", disse João Martins

Por decisão da diretoria do clube, o comandante português e os jogadores não falaram com a imprensa após a partida. A atitude serviu para mostrar descontentamento com a arbitragem.

O Palmeiras encara o São Paulo, no Morumbi, nesta quarta-feira (05), às 19h30, em jogo válido pelo primeiro confronto da rodada que definirá os quatro semifinalistas da Copa do Brasil 2023.