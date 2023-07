Palmeiras abre vantagem, mas Athletico reage e busca empate em Curitiba

Na tarde deste domingo (2), o Athletico recebeu, na Ligga Arena, a equipe do Palmeiras, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Em duelo pegado do início ao fim, o Verdão foi valente e, mesmo com sete desfalques, conseguiu abrir vantagem de dois gols com Endrick e Gabriel Menino. No entanto, a equipe comandada pelo auxiliar técnico João Martins não contava com a recuperação athleticana. Embalado pela sua torcida, o Furacão buscou o empate com Vitor Bueno e Vitor Roque.

Palmeiras abre vantagem

Foto: Divulgação/Brasileirão

A partida começou de maneira eletrizante na Ligga Arena! Com um minuto de jogo, Endrick foi derrubado na área por Zé Ivaldo. O árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima foi ao VAR e marcou penalidade máxima para o Palmeiras. Na cobrança, o camisa nove bateu fraco nas mãos de Léo Linck, fazendo com que a torcida athleticana explodisse o Caldeirão.

Endrick bate rasteiro e sem força na tentativa de deslocar Léo Linck. O goleiro encaixa a bola e faz a Arena da Baixada virar um grande caldeirão! pic.twitter.com/dBT27nTpZO — Pedro Cunha (@OPedro_Cunha) July 2, 2023

Na sequência, foi a vez do Athletico levar perigo! Em ataque veloz pelo lado direito, Khellven cruzou em direção à meta palmeirense. A defesa se atrapalhou para cortar e Vitor Roque quase marcou.

O Palmeiras voltou a ter boas oportunidades ainda antes dos 20 minutos. Com 14 minutos, Endrick levou perigo em cobrança de falta venenosa e mandou para fora. Aos 17, foi a vez de Jhon Jhon tirar o grito de "UUUUUUH" da torcida palmeirense. Quatro minutos depois, Breno Lopes recebeu na direita a cruzou rasteiro na entrada da pequena área. Endrick marcou com um peixinho e botou o alviverde na frente do placar.

Entretanto, o Athletico soube reagir e o uruguaio Canobbio quase empatou a partida com chute cruzado. Chirstian e Vitor Bueno foram outros que chegaram ao ataque e não tiveram êxito. Ao final da primeira etapa, Luís Guilherme acionou Endrick com lindo passe dentro da área. De primeira, a joia alviverde finalizou na trave, fechando os 45 minutos iniciais em 1 a 0 para os visitantes.

Reação rubro-negra

Foto: Divulgação/Brasileirão

As equipes voltaram do intervalo protagonizando um duelo pegado, com muitas faltas e boas oportunidades de gol. Breno Lopes exigiu grande defesa de Léo Linck aos três minutos. Os donos da casa responderam com Canobbio, que finalizou de longe e parou nas mãos de Weverton. Em seguida, foi a vez de Alex Santana arriscar de fora da área e mandar por cima do gol.

Aos 11 minutos, Vanderlan recuperou a bola no campo de ataque e Gabriel Menino pegou a sobra. O camisa 25 tabelou com Breno Lopes e bateu com desvio, enganando o goleiro do Athletico e ampliando a vantagem paulista em Curitiba.

Dez minutos depois, Garcia colocou a mão na bola dentro da área, foi expulso e o Athletico teve um penâlti ao seu favor. Vitor Bueno cobrou deslocando Weverton e diminuindo o placar, fazendo o torcedor paranaense cantar cada vez mais alto.

Vitor Bueno diminui de pênalti e incendeia a Ligga Arena! pic.twitter.com/2YiCR2N8w1 — Pedro Cunha (@OPedro_Cunha) July 2, 2023

Após o gol, o cenário da partida mudou completamente. Com um a mais, a equipe da casa foi com tudo para cima do atual campeão brasileiro e, aos 27, Vitor Roque empatou a partida. A joia athleticana recebeu de Madson e entrou livre na pequena área para marcar de cabeça!

O Furacão mandava na partida e estava cada vez mais próximo da virada. Vitor Bueno, Roque e Alex Santana desperdiçaram boas chances para marcar o que seria o gol da vitória.

O Palmeiras, porém, foi guerreiro e conseguiu segurar a pressão constante dos donos da casa durante todo o fim da segunda etapa.

Duelo de promessas

A partida desta tarde marcou o encontro entre duas das maiores promessas do futebol brasileiro. Vitor Roque (18 anos), do Athletico, e Endrick (16 anos), do Palmeiras. Rivais no Brasil, os dois atacantes também serão adversários no futebol espanhol, visto que Roque está vendido para o Barcelona, enquanto a joia palmeirense será jogador do Real Madrid.

Juntos, os prospectos são a esperança de muitos gols e títulos para a seleção brasileira nos próximos anos e nesta tarde não foi diferente. Ambos marcaram e foram protagonistas em um dos melhores jogos desta edição de Campeonato Brasileiro.

Crias da academia

Foto: Divulgação/Palmeiras

O Palmeiras entrou em campo com seis jogadores formados nas categorias de base do clube entre os 11 iniciais neste domingo, contra o Athletico. A última vez em que o Verdão teve seis ou mais atletas revelados pela base em campo foi em 2021, quando venceu o Ceará por 1 a 0, com 10 atletas da base na escalação inicial. Hoje, o Verdão teve os garotos Garcia, Vanderlan, Naves, Luís Guilherme, Jhon Jhon e Endrick entre os titulares.

Classificação

Com o empate, o Palmeiras se mantém na 4ª colocação, com 23 pontos, enquanto o Athletico-PR passa a ocupar o 9° lugar, com 20 pontos.

Sequência

Nos próximos dias, o Brasileirão fica de lado para os dois times, que focam nas quartas de final da Copa do Brasil 2023, com dois grandes clássicos pelo Brasil. O Athletico vai ao Maracanã, nesta quarta-feira (5), às 21h30, para enfrentar o Flamengo. O Palmeiras encara o São Paulo, no Morumbi, também no dia cinco, às 19h30. As partidas serão válidas pelo primeiro confronto da rodada que definirá os quatro semifinalistas da competição mais democrática do Brasil.

Pelo Brasileirão, as equipes voltam a campo no próximo final de semana. Pela 14ª rodada, o Verdão recebe o Flamengo em sua casa, enquanto o Furacão visita o Fortaleza na Arena Castelão.