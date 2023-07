Thiago Kosloski, interino do Coritiba, destaca partida equilibrada e organizada diante do Goiás

Na noite desta segunda-feira (3), o Coritiba venceu o Goiás por 2 a 1, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Serrinha. Após o jogo, o técnico interino Thiago Kosloski destacou o equilíbrio apresentado pelo time paranaense nesta vitória.

"No primeiro tempo, fomos mais equilibrados nas ações ofensivas e defensivas. Tivemos a competência para que, no momento certo, pudéssemos fazer os gols. Tivemos chances de ampliar. No segundo tempo, era natural o Goiás vir para cima. Nos empurrou para trás, mas tivemos a calma e a maturidade, mesmo sofrendo o gol, para manter o controle e a organização."

Kosloski falou também sobre a estreia como treinador no profissional, e declarou que comandar o Coritiba é um sonho realizado.

"Olha, principalmente comandar o Coritiba, foi um sonho realizado. Estrear em um jogo importante, uma primeira final. Hoje será uma noite que vai ficar marcada na minha vida. Espero ter mais. noites dessas. É trabalhar duro, com humildade. O Coritiba ainda respira na zona de rebaixamento. Trabalhemos para, no sábado, conseguir a vitória."

O resultado positivo quebrou uma sequência de 18 partidas sem vencer do Coxa e trouxe à equipe o primeiro triunfo na Série A, porém, segue na lanterna, mas chegou aos sete pontos.