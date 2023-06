Em péssima partida, Coritiba e Santos ficam no empate sem gols pelo Brasileirão

Em jogo de poucas emoções na tarde deste sábado (10), Coritiba e Santos empataram em 0 a 0, no estádio Couto Pereira, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Coritiba foi levemente superior na primeira etapa

O Coritiba começou sendo mais agressivo e buscou o campo de ataque nos primeiro minutos, no entanto, a primeira grande chance foi do Santos. Aos 13, Mendoza cruzou na segunda trave para encontrar Soteldo, que cabeceou no canto para Gabriel defender duas vezes e salvar o Coxa. Nos minutos seguintes, os donos da casa continuaram com a postura ofensiva e criaram boas oportunidades de ataque, mas nenhuma gerou grande perigo ao gol de João Paulo. Com 40 minutos, João Paulo saiu jogando no tiro de meta, mas Jamerson interceptou o passe e deixou o atacante Robson na cara do gol, porém o camisa 30 finalizou para fora e desperdiçou a oportunidade

.Segundo tempo deixou o telespectador arrependido por não ter assistido a final da Champions

A primeira grande oportunidade da segunda etapa foi do Coritiba e aconteceu com 23 minutos, após bela jogada de pivô de Robson, que passou para Andrey receber livre e finalizar de fora da área, forçando uma difícil defesa de João Paulo no lance. O Coritiba continuou tentando agredir o time paulista, mas sofreu muito com a dificuldade na criação e só foi voltar a assustar mais de 10 minutos depois, nos pés de Alef Manga que chutou muito bem de longe e exigiu outra boa intervenção do arqueiro santista.

Com 46 no relógio, Camacho foi expulso ao levar o segundo amarelo depois de chegar atrasado e acertar um carrinho em Junior Urso, o volante santista tinha sido advertido pela primeira vez há dois minutos, e forçou o Peixe a jogar com em desvantagem durante quase todo os acréscimos.

Mesmo em vantagem durante sete minutos, o Coxa Branca não conseguiu oferecer grande risco ao gol defendido por João Paulo, o que arrancou vaias da torcida depois do final da partida.

Sequência da temporada

O Coritiba seguirá na lanterna nesta rodada e pode ver sua vantagem para o décimo nono colocado aumentar, outro ponto que pesa negativamente é a dificuldade para vencer, pois o time já soma 16 partidas sem um triunfo. A próxima partida do Coxa é contra o Internacional, em casa, na quinta-feira (22) às 20h novamente pelo Campeonato Brasileiro.

O Santos chegou a oito partida sem vitória, com três derrotas e cinco empates. Na sequência, a equipe se estabeleceu na parte central da tabela do campeonato nacional, e na Copa Sul-Americana se complicou em seu grupo. O Peixe estacionou na décima segunda colocação da tabela com treze pontos, e na próxima partida, a equipe recebe o Corinthians, na quarta-feira (20) às 20h, em jogo válido pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro.