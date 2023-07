Após empate amargo, Paiva comenta vaias ao Bahia: "Perfeitamente normal"

Na noite desta terça-feira (04), o Bahia empatou em 1 a 1 com o Grêmio na Arena Fonte Nova, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil.

Após o final da partida, Renato Paiva elogiou a atuação de seu time, que tinha vitória nas mãos até os minutos finais, quando sofreu o empate.

"Um jogo muito melhor, fomos superiores quase o tempo todo. Grêmio tem duas oportunidades e faz um gol. Nós não tivemos muitas chances, mas controlamos muito bem a parte ofensiva do Grêmio. Perdemos Cauly por lesão, tivemos que mudar, mas a equipe não caiu. Mugni entrou muito bem. O Everton pelo Everaldo, nove por nove, mudança normal. Verhon não tem histórico de corredor exterior, Rosa tem e tem mais capacidade defensiva. Em especial porque os laterais do Grêmio iam projetar mais, bola que entra ali no meio, entra na profundidade. Ryan tinha o lance controlado, mas o Marcos colocou a mão. Detalhes. Meus jogadores fizeram trabalho extraordinário. São soluções que temos que encontrar. Encontramos, mas o Grêmio, com tão pouco, conseguiu o empate."

Paiva comentou sobre a a participação da torcida durante os 90 minutos.

"Primeiras palavras para a torcida, que está sentindo essa frustração, pelo que fizeram hoje, energia fantástica que nos passaram desde a chegada, apoiaram a equipe durante todo o jogo, foram o 12º jogador."

Além disso, o comandante foi questionado sobre a manifestação da torcida com vaias após o apito final.

"Normal, se a equipe não ganha é normal que haja vaias. Ainda bem que é no fim. Pelo menos o que eu pedi, durante o jogo foram fantásticos. Se a equipe não ganha tem que se manifestar. Nestes dois jogos, em especial hoje, que deveríamos ter tido algo mais, mas quando os resultados não acompanham, a torcida se manifesta. Mas volto a citar esse passo em frente que a torcida deu, que não adianta vaiar durante os 90 minutos. Que seja no intervalo e no fim, perfeitamente normal. Temos que aceitar e mudar em termos de resultados, pois em jogo a equipe vem acertando."

Por fim, o técnico projetou o jogo da volta, contra o Grêmio, fora de casa, após ter feito dois jogos seguidos contra o Imortal (um empate e uma derrota).

"Desafio tão grande quanto ganhar o Palmeiras aqui, nós ganhamos. Grêmio não perdeu em casa, mas podemos ganhar. Com medo não vamos. Isso é garantido. Até porque o campo tem mesmas dimensões, grama boa, vai haver uma bola e torcida adversária. São onze contra onze, e nesses dois jogos tivemos uma primeira parte boa, segunda parte ruim, e hoje fomos melhores. Temos que ter esperança, fé, porque, disse aos jogadores, isso vai mudar um dia. Filme parece repetitivo, mas se jogar assim isso vai mudar um dia. Continuo a dizer, muito poucas as equipes que têm passado por cima de nós. Nós temos competido, vitórias morais, não gosto, detesto. Preferia jogar pessimamente e ter nove vitórias, e hoje vencido outra vez. Não é possível, mas quando não ganhamos deixamos uma imagem. Tenho que analisar o trabalho semanal, com elenco novo, temos que acreditar. Não fomos inferiores ao Grêmio, apenas no segundo tempo de sábado. E o Grêmio vai ter que fazer mais gols que nós para não ser eliminado."

Sequência da temporada

Antes da segunda e decisiva partida, o Bahia, fora de casa, volta a campo no sábado (08) às 16h, contra o Cuiabá, em partida válida pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A situação é complicada pois o time briga para não ser rebaixado e ocupa a décima quinta posição com doze pontos, um a menos que o Goiás, primeiro na zona de rebaixamento.