Renato Paiva elogia atuação da equipe e apoio dos torcedores na Fonte Nova: "É a melhor parte"

Em duelo válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia enfrentou o Santos em um jogo truncado, o Bahia abriu o placar com o meio-campista, Cauly, mas acabou cedendo o empate de 1 a 1 nos acréscimos, em uma Fonte Nova lotada. Renato Paiva concedeu sua entrevista coletiva após o jogo, elogiando bastante o comportamento de sua equipe, mas lamenta imprevistos ocorridos.

"Somando os dois jogos acho que somos justos vencedores desta eliminatória, pelo o que fizemos na Vila Belmiro. Hoje não fizemos um jogo tão espetacular, o jogo estava travado, talvez pela intenção das duas equipes em arriscar um pouco mais que de costume, porque estava aqui em uma decisão, e valorizar a crença, o espírito, o sacrifício e profissionalismo dos meus jogadores, onde tudo nos aconteceu no jogo, de fato. Estamos numa fase que nos acontece tudo e desde substituições forçadas, duas em tempos diferentes, o que depois me condiciona para última substituição, eu ter que elevar mais para frente, porque era a última paragem e se eu substituo alguém, é 15 minutos do fim e alguém se lesiona eu fico com um a menos, ficamos com um a menos, até nisso ficamos condicionados para mexer na equipe e sofrer o gol quase no fim."

Apesar da classificação em cima de uma equipe tradicional no futebol brasileiro, o técnico do time baiano, ao ser questionado sobre ansiedade da equipe no momento de atacar, ele cita uma "maldição de fantasmas" que o Bahia vem sofrendo.

"É um bocadinho também dos fantasmas de outros jogos, vou relembrar o último jogo, os fantasmas dos últimos jogos que jogamos e não marca gols e depois o adversário acaba por penalizar, fazendo menos que nós na minha opinião, e isso também pesa no emocional dos jogadores, mesmos nós jogando bem, as grandes oportunidades foram nossa."

O apoio da torcida foi fundamental para Paiva

"Enaltecer o apoio que eu pedi do estádio, é a melhor parte da torcida, porque de fato foram 90 minutos a puxar pela equipe, eu acho que isso é muito importante, essa força mesmo nos momentos que a equipe não consegue responder por falta de qualidade ou por o adversário ser melhor, estiveram presentes hoje, ajudaram bastante, ficamos muito felizes."

Renato diz que a confiança é fundamental para evolução do Bahia ao decorrer da temporada

"Confiança na hora de finalizar melhor, é confiança na hora de defender melhor os duelos individuais, essa confiança é importante e vem com os resultados. É fato."