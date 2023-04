Renato Paiva sobre o jogo: "Botafogo só foi melhor no número de gols"

Na estreia do Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Série A, em casa, o técnico Renato Paiva, não gostou da derrota. O tricolor baiano perdeu por 2 a 1 para o Botafogo, nesta segunda-feira(24), e chegou ao seu segundo jogo seguido sem somar pontos na competição. Junior Santos abriu o placar para os visitantes, porém, em pouco tempo, cerca de dez minutos depois estava tudo empatado com gol de Vítor Jacaré. No segundo tempo o time carioca sacramentou a vitória com Danilo Fernandes colocando a bola no fundo da rede na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão.

Renato Paiva, em coletiva após o jogo fez um comentário coerente com o que foi a partida. "Acho que o jogo é claro, não é muito difícil de analisar. Uma equipe que quis ganhar, que tentou jogar e foi melhor em todos os números. E outra equipe que só foi melhor no número de gols."

Para o treinador tricolor era nítida a frustração com o resultado e seguiu enaltecendo seu grupo de jogadores. "Fomos muito melhores a níveis ofensivos. Em números defensivos não sofremos muitos, apesar dos dois gols".

O português falou sobre o uso de três zagueiros como estratégia para parar o ataque botafoguense. "Foi o que trabalhamos. O Botafogo é muito poderoso nas bolas aéreas. É uma das equipes que mais faz gols assim. Não podia jogar Vitor Hugo e Kanu, então jogou o David Duarte, que fez uma boa estreia. Durante o jogo eu mudei para ser um pouco mais ofensivo. Mas o esquema tem nos ajudado bastante, temos sofrido menos finalizações. Mas os erros tem sido cruéis com a gente. Vamos continuar a trabalhar o sistema".

Sequência

O Bahia vai enfrentar em casa na quinta-feira a também equipe do estado do Rio de Janeiro, o Volta Redonda precisando apenas de um empate para avançar na Copa do do Brasil em busca de um título inédito. Já no caso do Botafogo, jogará em casa contra o Ypiranga, na quinta-feira, sem precisar se preocupar muito, pois tem uma boa vantagem sobre o adversário.