Giovanna Korneiczuk se despede do Grêmio: "Sempre grata!"

Com o fim e pausa de algumas competições, a janela de transferências do futebol feminino se abre. Foi o caso para a atleta Giovanna Korneiczuk,, de 19 anos, que esteve defendendo o Grêmio desde 2021, quando ainda era sub-18.

Durante este tempo, a volante que também se adaptou como lateral por conta das necessidades do time, disputou o Campeonato Brasileiro Sub-20 e outras competições de base que foram surgindo, como a Copa Nike, a qual levou o bronze em 2021.

Neste ano, disputando o Brasileiro Sub-20, alcançou a classificação para as quartas e apresentou junto à equipe uma campanha histórica. Depois de três anos fazendo parte deste campeonato vestindo as cores do Grêmio, a atleta se despede do clube:

"Cheguei aqui com 16 anos. Três anos depois, posso dizer que sou uma outra pessoa, falo profissionalmente e como pessoa também. Foi lindo! Uma evolução e crescimento que pude ver em mim, no time e nas competições que disputamos a cada ano. Agradeço imensamente ao Grêmio pela oportunidade e confiança. Serei sempre grata!" - declarou.

Giovanna ainda não foi anunciada em outro novo clube.