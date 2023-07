Ceará vence Botafogo-SP na Arena Castelão pela Segundona

Na noite desta sexta-feira (7), o Ceará venceu o Botafogo-SP, por 3 a 0, na Arena Castelão, em partida válida pela 16° rodada da Série B. Nicolas, Léo Santos e David Ricardo anotaram para o Vozão.

Vozão sai na frente

O jogo começou com a equipe cearense chegando bem e com fome de gol. Logo aos seis, Janderson se mandou, e finalizou nas mãos de Matheus Albino. Na sequência, o time paulista respondeu com chute de Madruga de longe, mas pra fora. Aos 17, Chay recebeu de Janderson e finalizou para o gol, mas bola desviou em Marcio. Minutos depois, a bola sobrou no pé de Matheus defendeu.

Nesse lá e cá, o Vozão conseguiu o que queria, abrindo o placar com Nicolas, Erick finalizou, mandou na trave e o centroavante chegou para completar. Com a vantagem, o Ceará buscou apenas parar os ataques do Tricolor, até soar o apito e ir com vantagem para os vestiários.

Vozão amplia a vantagem e vence

A etapa final voltou com um ar diferente, dessa vez o Botafogo-SP ditava os lances e tinha um domínio parcial. Logo aos 5, chegou ao ataque pela direita, mas Thassio errou a força do cruzamento. O tricolor ainda arriscou com Edson Carioca e com Salatiel, que não tiveram êxito.

Aos 34, Janderson cruzou bola na área e Léo Santos mandou para o fundo das redes, ampliando para o Vozão. Na sequência, foi a vez do outro zagueiro alvinegro balançar as redes, após um chute de Bissoli na direita, Albino espalmou e a bola sobra para o zagueiro do Vozão, para balançar as redes, e fechar a conta.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Ceará sobe para a oitava posição, com 24 pontos. O Botafogo-SP tem os mesmos 24 pontos, mas cai para nono.

Próximos jogos

O Botafogo-SP encara a Chapecoense na sexta-feira (14), às 19h, no Santa Cruz. Já o Ceará encara o Mirassol no domingo (16), às 15h30, no Municipal de Mirassol.