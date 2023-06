Com dois de Caio Dantas, Vila Nova bate Botafogo-SP fora de casa

É vice-líder! O Botafogo-SP recebeu o Vila Nova pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em Ribeirão Preto no estádio Santa Cruz e acabou sendo derrotado por um placar de 3 a 0. A partida ainda contou com dois gols de Caio Dantas e um de Altemir para os visitantes que surpreenderam os mandantes. O vila assumiu o segundo lugar com 27 pontos e voltou a vencer. Já o Fogão do interior paulista ficou na décima colocação da competição com 18 pontos e voltou a perder.

O jogo começou bem morno no interior paulista com muito mais chance para o time da casa que quase abriu o placar em três oportunidades distintas. O primeira boa chance foi em um chute do atacante Andrade e depois em um chute defendido pelo goleiro. Pouco tempo depois houve uma bola que pegou em cheio no travessão assustando o goleiro visitante.

Ainda no primeiro tempo, aos 23 minutos Altemir marcou em chute de fora da área. O lance teve inicio em erro dos defensores botafoguenses que em erro de passe e falha de comunicação deixaram a bola sobrar nos pés de Altemir que num petardo marcou abrindo o placar.

Após 11 minutos do primeiro gol a equipe visitante resolveu ampliar e ampliou. Caio Dantas recebeu a bola aos 34 minutos na entrada da área, deu belo giro no zagueiro e soltou o balasso por cima do goleiro a bola ainda bateu no travessão e entrou no fundo da rede para ampliar o placar.

No segundo tempo não houve muitos lances de atenção. Em bela troca de passes aos 55 minutos de partida saiu o terceiro gol dos visitantes. Em bela troca de passes no campo de defesa o autor do primeiro gol lançou a bola para Caio marcar seu segundo gol na partida, ao aproveitar saida esquisita do goleiro advesario Caio o driblou e tocou rasteiro para o fundo da rede e decretpou o placar final 3 a 0 fora o baile.

Sequência

O vice líder Vila nova enfrentará a Tombense no dia 27, terça feira às 21h30 no horário de Brasília em casa. Já a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto irá a campo contra o Novorizontino fora de casa no mesmo horário do jogo do Vila.