Fora de casa, Ceará vence Atletico-GO e se aproxima do G-4

Fora de casa, o Ceará não se acanhou e venceu o Atlético-GO, por 3 a 0, nesta terça-feira (6), em Goiânia, no Estádio Antônio Accioly, pela 11ª rodada da Série B. Vítor Gabriel, Erick e Guilherme Castilho de pênalti marcaram os gols do Vozão.

Ceará pressiona e marca

O jogo em Goiânia começou bom para o Vozão, que se impôs, e soube se infiltrar nos espaços dados pela equipe da casa, o Atlético-GO que tinha dificuldade para criar. Aos 13, Vítor Gabriel completou de cabeça o cruzamento de David Ricardo e abriu o placar para equipe Cearense. A frente no placar, o Vozão não desistiu, e ainda saiu em busca de mais, parando na grande atuação do goleiro Ronaldo, que salvou o time goiano pelo menos três vezes. No finalzinho, o Dragão ainda assustou, chegando com Gustavo Coutinho que mandou pelo alto, sem mudanças, a equipe da casa desceu para o vestiário em desvantagem.

Vozão segue superior e amplia

A partida recomeçou do mesmo jeito que a etapa inicial, o Ceará seguiu superior e eficiente. Tanto, que aos 00, sim meus queridos, a bola chega na área para Vitor Gabriel, que dá um toque para o outro atacante Erick do Vozão marcar. Atrás no marcador, o Atlético-GO até tinha a bola nos pés, mas tinha uma certa dificuldade, então, o técnico começou a fazer alterações e mais alterações. Aos 6, Daniel chegou até a marcar de cabeça para o Dragão, mas a arbitragem pegou falta de Heron na jogada. Já na reta final, o que já estava ruim, ficou pior, quando Renan Silva cometeu um pênalti infantil em Janderson. Na sequência, em cobrança, Guilherme Castinho ficou cara a cara com o goleiro Ronaldo e mandou para o fundo das redes, decretando vitória do Vozão por 3 a 0.

Mas, e agora como fica?

Com o resultado, o Ceará vai a segunda vitória seguida, chega a 19 pontos e vai pulando para a sexta posição, se aproximando do G-4. Já o Atlético-GO, estaciona nos 16 e é nono colocado.

Próximos Jogos

As duas equipes voltam a campo no sábado (10), às 17h, o Dragão visita o Ituano no Novelli Júnior. Já o Ceará recebe o CRB, às 19h30, no Castelão.