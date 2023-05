Ceará vence ABC em Natal e conquista primeiros pontos na Série B

Na noite deste domingo (30), o Ceará foi ao Estádio Frasqueirão, em Natal, para enfrentar o ABC, pela terceira rodada do Brasileirão Série B 2023. Com dois gols de Vitor Gabriel, o Vozão conquistou a sua primeira vitória na competição. Matheus Anjos descontou para os donos da casa, que se afundaram na lanterna do campeonato com três derrotas nas três primeiras rodadas da competição.

Vitória do Vozão

Logo no começo a primeira etapa, o Ceará já abriu o placar. Em boa bola parada, Guilherme Castilho cruzou para Vitor Gabriel, que mandou a bola para o fundo das redes. Com a vantagem no placar, o time cearense diminuiu sua intensidade e, em cobrança de pênalti, o ABC, embalado por sua torcida, empatou com Matheus Anjos. Ao final dos primeiros 45 minutos, o Ceará voltou a frente do marcador. De novo em bola parada, Castilho encontrou Vitor Gabriel livre, que mandou para o gol, dando novamente a vantagem do placar à equipe da capital cearense.

Na segunda etapa, as equipes protagonizaram um jogo mais truncado, sem grandes chances de gol. Castilho, pelo Ceará, e Raphael Luz, pelo ABC, tiveram as duas grandes chances da segunda etapa, mas pararam nos goleiros. Ao final da partida, o clube da casa tentou pressionar o adversário, mas, sem efetividade, não conseguiu mudar o resultado da partida.

Sequência da temporada

O ABC volta a campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Ituano, no Novelli Júnior, em Itú, às 19h. Já o Ceará, no mesmo dia, decide o título da Copa do Nordeste contra o Sport, na Ilha do Retiro, a partir das 21h.