Guarani vence Londrina e sobe na tabela da Série B

Neste sábado (8), o Guarani conquistou a vitória diante do Lodrina por 2 a 1 no Estádio Brinco de Ouro, em duelo válido pela 16ª rodada do Brasileirão Série B.

Derek abriu o placar no primeiro tempo, mas o Londrina reagiu antes do intervalo com Clinton. No entanto, Bruno Mendes marcou o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo em cobrança penal.

Com a vitória, o Guarani alcançou a sétima colocação na tabela com 25 pontos somados, cinco atrás do atual quarto colocado (Novorizontino, 30). Do outro lado, o Londrina segue na zona de rebaixamento, com 11 pontos, em 18º lugar.

Guarani controlou as ações, mas Londrina resistiu e reagiu no placar

Durante o primeiro tempo, o Guarani aproveitou o mando de campo e tomou a iniciativa ofensiva. Foram quase dez finalizações durante o primeiro tempo, levando perigo ao adversário em diversas ocasiões.

Walber arriscou de fora da área aos 6' na primeira finalização do jogo. Três minutos depois, José experimentou de cabeça e mandou para fora. Porém, o gol finalmente saiu aos 22' depois que Bruno José recebeu na direita e cruzou de primeira para Derek testar firme na área.

Apesar do gol sofrido, o Londrina seguiu com dificuldades para atacar e o Guarani quase ampliou aos 39', depois que Derek aproveitou chance dentro da área, mas o artilheiro chutou por cima do gol. Contudo, os visitantes foram fatais aos 42' e buscaram o empate.

Em jogada de bola parada, João Paulo cobrou escanteio na medida para Clinton surgir na segunda trave e empatar o jogo para o Londrina antes do encerramento do primeiro tempo em São Paulo.

Segundo tempo de baixo nível técnico termina com susto e vitória dos mandantes

O Londrina empolgou após o gol de empate e quase buscou a virada no início do segundo tempo depois que Iago Dias recebeu na área para bater de primeira e contar com desvio, mas Pegorari fez a defesa e evitou o gol.

Do outro lado, Derek seguiu inspirado e arriscou uma bicicleta aos 9', parando em boa defesa de Neneca. Na sequência, Régis recebeu na área e dominou no peito antes de chutar, levando enorme perigo.

Contudo, a sequência do segundo tempo mostrou uma queda considerável de intensidade e qualidade para as duas equipes, com diversos passes errados. O Londrina ultrapassou a marca de 70 erros no jogo, enquanto o Guarani ficou na faixa dos 50 passes incompletos.

Após chances isoladas, a ameaça de gol voltou apenas na reta final para a equipe mandante. Aos 40', Lucas Araújo recebeu de Régis e chutou firme. Com desvio, Bruno Mendes mandou de cabeça e parou numa grande defesa de Neneca.

Mas o lance capital do jogo ocorreu na sequência. Em cruzamento pela esquerda de Walber, o meia Régis tentou o cabeceio e foi atingido por Salomão dentro da área. O árbitro sem dúvidas marcou pênalti e expulsou o lateral esquerdo do Londrina. O meia do Guarani precisou deixar o campo em uma ambulância após vários minutos de atendimento.

A cobrança penal enfim ocorreu aos 49' do segundo tempo. Bruno Mendes cobrou com enorme tranquilidade e deslocou o goleiro para marcar o gol da vitória do Guarani.

Sequência

Na próxima rodada, o Guarani enfrentará o Criciúma, fora de casa, no dia 13 de julho. O próximo desafio do Londrina será no dia 15 de julho, no Estádio do Café, contra o Vila Nova.