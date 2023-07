Líder Vila Nova busca empate no fim e evita derrota no clássico com Atlético-GO

Em clássico movimentado pela 15ª rodada do Brasileirão Série B neste sábado (1), o Atlético-GO empatou com o líder Vila Nova por 1 a 1 no Estádio Antônio Accioly.

O primeiro tempo ficou marcado por oportunidades das duas equipes mas terminou sem gols. Na etapa final, o Atlético-GO demonstrou superioridade ofensiva e buscou o gol no fim com Lucas Gazal, mas o Vila Nova conseguiu encontrar o empate no último lance com Marlone.

Vila Nova fica perto de abrir o placar

A etapa inicial teve muito equilíbrio entre as equipes, mas os visitantes tiveram mais chances reais de gol pois o Dragão encontrou dificuldades para superar a melhor defesa da atual temporada do Brasileirão Série B.

Nos primeiros dez minutos, Guilherme Parede teve as primeiras chances de gol do jogo para o Vila Nova. Aos 3', recebeu lançamento de Sousa e chutou firme, parando na defesa de Ronaldo. Na sequência, o atacante chutou da meia-lua e o goleiro novamente teve boa intervenção.

Aos 11', o Atlético-GO chegou pela primeira vez após falha de Everton Brito no campo defensivo. O jovem atacante aproveitou para carregar e chutar da entrada área, mas Dênis Júnior defendeu sem rebote. Depois, Kelvin fez boa jogada no campo ofensivo, Sousa tirou parcialmente e Shaylon bateu da meia-lua para mandar perto da trave.

Respondendo à pressão adversária, o Vila Nova mais uma vez contou com Guilherme Parede na finalização após bola ajeitada por Sousa. O chute rasteiro ultrapassou a barreira, mas Ronaldo fez boa defesa e evitou o gol.

Antes do final do primeiro tempo tivemos a chance de maior perigo. Em cobrança de falta ensaiada, Caio Dantas chutou com perigo. A defesa tirou parcialmente, mas a bola resvalou no zagueiro Lucas Gazal que finalizou de primeira, só que Ronaldo fez grande defesa no reflexo e salvou o Dragão.

Atlético-GO abre o placar, mas Vila Nova evita derrota nos acréscimos

Logo no início da etapa complementar, o Vila Nova perdeu a sua melhor oportunidade de gol do jogo. Guilherme Parede deu um tapa na bola e deixou Éverton Brito no 1v1 contra Ronaldo, mas o meia chutou em cima do goleiro e desperdiçou o gol.

Aos 12', Ronaldo errou na saída de bola e Guilherme Parede, mais uma vez determinante para os visitantes, acionou Caio Dantas. O atacante chutou em cima do goleiro, que defendeu firme e se recuperou do erro.

Após duas chances claras do Vila Nova, o Atlético-GO começou a pressionar no restante do segundo tempo e chegou com perigo aos 17' depois que Bruno Tubarão arriscou de fora da área, exigindo defesa de Dênis Júnior. Aos 25', foi a vez de Airton arriscar após grande jogada individual e parar novamente no goleiro adversário.

Durante todo o restante do segundo tempo, o Dragão teve mais volume de jogo, mais posse de bola e domínio das ações ofensivas. A pressão acabou dando certo e o Atlético-GO abriu o placar na reta final do jogo. Em cobrança de escanteio, Airton deixou na medida para Lucas Gazal testar firme entre os zagueiros e vencer Dênis Júnior.

Tudo indicava que o Dragão conseguiria uma grande vitória contra o líder do campeonato, mas o Vila Nova arrancou o gol de empate no último lance. Aos 52', Marcelinho recebeu pela direita e cruzou na área onde Marlone surgiu livre para testar no canto direito e garantir o importante resultado.

Classificação

Com o resultado, o Vila Nova sobe para 31 pontos e pode fechar a rodada fora da liderança em caso de vitória do Novorizontino, terceiro lugar, com 29 pontos. Enquanto isso, o Atlético-GO foi a 22 pontos, em oitavo lugar.

Sequência

Na próxima rodada, o Atlético-GO enfrentará o Novorizontino na sexta-feira (7), às 19h, enquanto o Vila Nova tem confronto direto contra o Vitória na segunda-feira (10), às 20h. As duas equipes atuarão como mandantes.