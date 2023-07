Mastriani comemora gol nos acréscimos: "Nos deixa vivos"

O América-MG foi ao Chile, nesta terça-feira (11), enfrentar o Colo-Colo pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Jogando no Estádio Monumental de Santiago com o time misto, o Coelho fez um bom primeiro tempo, mas, no segundo, após levar um gol com menos de um minuto, sucumbiu e perdeu por 2 a 1.



A equipe de Vagner Mancini fez uma boa primeira etapa, mas perdeu alguns gols que custaram caro no fim. Jogando com alguns reservas, a equipe mineira viu seu adversário abrir vantagem no segundo tempo por 2 a 0.



No entanto, o gol marcado nos acréscimos deixou o América vivo para a partida da volta, em MInas. Na saída do campo, o centroavante Mastriani destacou a importância do gol no fim.



"Esse gol nos deixa vivos para o jogo da volta. O time mostrou vontade até o fim e conseguimos um gol importante para voltarmos ao Brasil com chances de conseguir a classificação".



O uruguaio destacou, ainda, o primeiro tempo da equipe e lamentou os erros que culminaram nos gols do Colo Colo: "Fizemos um bom primeiro tempo, mas, sem dúvidas, cometemos dois erros no segundo e sofremos dois gols. Mas tivemos garra e conseguimos diminuir".



O América precisará vencer a partida da volta no Independência por dois ou mais gols de diferença para se classificar. Caso vença por qualquer placar com um gol de vantagem, a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis.

Próximo desafio

O América-MG volta a campo no sábado (15) para enfrentar o Corinthians, fora de casa, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O time mineiro venceu a primeira partida por 1 a 0 e precisa apenas de um empate para avançar na competição.



Originalmente, a partida entre os dois aconteceria na quarta-feira (12) mas precisou ser adiada pela CBF em virtude dos compromissos de ambos os clubes pela Sul-Americana.