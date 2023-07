América perde e se complica em busca de vaga para as oitavas da Sul-Americana

Vai ser difícil no jogo de volta! O América-MG terá uma dura missão na próxima partida contra o Colo-Colo depois de ser derrotado por 2 a 1. Mas, o gol aos 47 minutos do segundo tempo dá esperanças de uma classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os dois gols do time chileno foram do mesmo jogador, Leonardo Gil. O Coelho reduziu no fim, com um gol de Alê no estádio Monumental de Santiago, no Chile.

O Alviverde foi a campo com reservas neste primeiro jogo do playoff que vale vaga nas oitavas. Já que enfrenta dificuldades no Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a última posição. De última hora, o treinador ainda perdeu três opções: os laterais Marcinho e Daniel Borges e o atacante Pedrinho, devido a um problema burocrático.

O Jogo

O início do primeiro tempo teve o Colo-Colo mais presente no ataque. Os chilenos incomodaram aos 15, em batida cruzada de Palacios. O América equilibrou o duelo, mas sofreu com o desentrosamento. Aos 38 veio a melhor chance alviverde, quando Nicolas cruzou, Mastriani bateu e o goleiro De Paul fez ótima defesa.

Leonardo Gil aproveitou lançamento e fuzilou para abrir o placar com um minuto do segundo tempo. O Coelho tentou igualar em chute de Rodrigo Varanda, aos 9, defendido por De Paul. Oito minutos depois os mandantes balançaram a rede, mais uma vez com Gil que bateu com categoria, de fora da área no ângulo de Mateus Pasinato. Porém, o Coelho conseguiu reduziu aos 47. Juninho ajeitou, e Alê mandou para a rede.

Sequência

A partida de volta será na próxima terça-feira (18), às 19h, no estádio Independência. O Coelho precisa vencer por dois gols de diferença para ir à próxima fase. Antes disso, a equipe alviverde joga pela Copa do Brasil.

No sábado (15), às 16h30, enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pela volta das quartas de final. Os americanos venceram o primeiro confronto por 1 a 0, no Independência, e jogam pelo empate.