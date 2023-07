Armando Evangelista analisa empate do Goiás: “Poderia numerar oportunidades claras que poderíamos ter feito o gol”

O Goiás acabou ficando no empate, na noite desta segunda-feira (17), em 0 a 0 contra o Atlético-MG, na Serrinha, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem movimentações no placar, o resultado não foi bom para nenhum dos times, especialmente para o Goiás, que segue na luta para deixar o Z-4 da competição. O alviverde ocupa a décima sétima posição.

Durante o primeiro tempo os donos da casa procuraram bastante o gol, colocando pressão desde o início. Apesar de não terem balançado as redes, assustaram bastante o goleiro Everson em três oportunidades, ao todo foram oito finalizações. No segundo tempo as equipes mantiveram suas posturas, mas não conseguiram alterar o placar.

Sobre a partida o técnico Armando Evangelista disse: “Sem dúvidas foi um jogo muito disputado, tínhamos pela frente uma equipe muito qualificada. Não me recordo de oportunidade nenhuma do nosso adversário e poderia numerar aqui quatro ou cinco oportunidades claras que poderíamos ter feito o gol”.

Ainda completou, com otimismo, dizendo como seu time está encarando essa fase ruim.

”Aqui dentro clube ninguém vai atirar a toalha ao chão, quer seja dentro do jogo até o último minuto ou no campeonato até a última jornada. É dessa forma que vamos continuar”.

Sequência

O próximo compromisso do Esmeraldino é contra a equipe do Cruzeiro, neste domingo (23). A equipe vai até Minas Gerais, mais precisamente na Arena Independência, o confronto vai acontecer às 16h.