Vanderlei Luxemburgo comenta sobre classificação e confusão na partida contra o Universitário

Em duelo válido pelo jogo de volta da repescagem na Copa Conmebol Sudamericana, o Corinthians enfrentou o Universitário, fora de casa, e venceu por 2 a 1, com gols de Maycon e Ryan pelo Timão e Edison Flores pelo time da casa. A equipe paulista vive uma fase de evolução e conseguiu uma importante classificação para a próxima fase da competição internacional. Vanderlei Luxemburgo concedeu uma entrevista coletiva após a partida.

"Ryan é muito jovem, tem apenas 19 anos, primeira vez que vem para uma viagem internacional. Fez um gol importante, transcendeu a parte do futebol, não é bom isso, mas é muito jovem, tem que aprender muito. Quero pedir desculpa a torcida, ao diretor técnico, aos jogadores, porque não é bom sair de campo com briga entre jogadores, não é bom, não era nossa intenção. Tenho muito carinho pela gente daqui, já vim muitas vezes aqui, queria pedir desculpas desse momento."

"Lei de Peru é uma, do Brasil é outra, nós não temos nada com a outra equipe, não fizemos nada com eles em nossa casa. O problema de justiça, então não tem nada conosco, porque a nossa justiça tem uma lei e o preparador físico fez uma coisa que não foi bom para nós e se fizéssemos aqui, teria que fazer a mesma coisa. Nós não fizemos nada com a equipe deles lá, não batemos, não brigamos, não fizemos nada, apenas jogamos futebol."