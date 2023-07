Luxemburgo rasga elogios a Yuri Alberto em classificação do Corinthians: "Não esqueceu de jogar bola"

Após a vitória nos pênaltis do Corinthians por 3 a 1 sobre o América-MG que classificou o Timão para as semifinais da Copa do Brasil 2023, o treinador Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva.

O treinador fez elogios ao centroavante Yuri Alberto, que bateu o pênalti decisivo e marcou um dos gols no tempo normal.

"Sempre falei que é fase, não esqueceu de jogar bola. Tem hora que bate na bunda e sai e tem hora que bate e entra. É futebol. Não me preocupei. Quando tive que tirar, tirei. Mas tirar do jogo é fácil, não vai ter chance de mostrar. Mas é no campo que resolve. Temos que fazer o que precisa ser feito. Os jogadores estão de parabéns hoje. Vitória difícil, intensa, sofrida, porque o Corinthians é assim mesmo, mais doído do que o normal."

Sobre a atuação de sua equipe como um todo, Luxa avaliou que faltaram certas coisas principalmente na faixa do meio campo.

"Faltaram coisas nesse nosso esquema, como meias passarem mais pelo lado do campo como fez o Ruan (Oliveira, no fim do jogo). Fausto precisa passar mais, também, assim como o Renato, que está voltando de lesão. Estamos no caminho certo. Agora, é colocar os pés no chão, saborear a vitória. Ninguém nos deu licença, nós conquistamos esse direito de estar na semifinal. Tem que degustar. Foi muito bom"

"Nada que não tenha visto no futebol. Era muito importante, independentemente da qualidade do América, o Fagner tomou cartão amarelo e o melhor jogador deles era em cima dele. Eu não podia mostrar meu time de cara com as mudanças. O Mancini tomaria providências. Para ele ter que mexer com jogo rolando. Eu estava vulnerável com o Fagner ali amarelado. Coloquei o Méndez. Precisava de alguém para passar pelo lado do campo, entrar nos zagueiros, chegar no último terço do campo, lateral, chegando ali, coloquei o Ruan para passar ali. Ele está acostumado a fazer aquilo ali", complementou o treinador.

O comandante falou um pouco sobre a equipe que deve ir a campo na próxima terça-feira (18), contra o Universitario-PER na volta da Copa Sul-Americana.

"Vamos tomar a decisão certa com a molecada. Ontem, trabalhei com 30 e poucos jogadores e 40% eram garotos. Vamos ver o que faremos. Se tiver que levar um ou outro que jogou hoje, vamos analisar. Mas já pensando na equipe que vai jogar."

Próximo jogo do Timão

O Corinthians enfrenta o Universitario na próxima terça-feira (18), em jogo que será disputado em Lima no Peru.