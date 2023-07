Com gol no último minuto, Tombense vence CRB em Muriaé

Na noite desta terça-feira (18), o Tombense venceu o CRB, por 2 a 1, de virada pela 18ª rodada da Série B, em Muriaé. Zé Vitor marcou duas vezes o Tombense. Anselmo Ramon descontou para o Galo.

Tudo zerado

O jogo começou com o CRB se impondo, e criando algumas chances, mas sem boa finalização. Já o Tombense, pouco a pouco foi se mostrando e ganhando campo. Aos 11, o Tombense pediu um pênalti em João Pedro, o árbitro Thiago Luis Scarascati foi chamado pelo VAR, analisou a jogada no monitor, mas não assinalou penalidade.

Na sequência, o CRB chegou com resposta, Renato bateu falta e acertou o travessão do Tombense. Aos 37, Edimar cruzou da esquerda, Lucas Lima tocou no meio da defesa e o goleiro Bruno Garcia salvou o Tombense. Na sequência, Keke achou Fernandão, mas o centroavante finalizou pra fora, findando a etapa inicial no zero a zero.

CRB sai na frente, mas Tombense vira

A partida recomeçou com todo gás por parte de ambas equipes, porém o CRB, era mais eficiente. Aos 12, Renato cruzou da direita, Lucas Lima não dominou e Anselmo Ramon apareceu para balançar as redes.

Aos 23, Egídio cobrou falta pela direita e Zé Vitor apareceu no meio da defesa regatiana para empatar de cabeça, para o Tombense. Na sequência, o Tombense conseguiu virar, com Egídio batendo escanteio pela direita e Zé Vitor, mais uma vez, cabeceando na frente de Anderson Conceição para definir a vitória mineira, por 2 a 1.

Mas, e como ficou?

Com o resultado, o Tombense conquistou a segunda vitória seguida na Série B e abriu dois pontos de distância para a zona do rebaixamento, sendo o 16° colocado. Já o CRB perdeu a segunda consecutiva e está em 12º lugar, com 21 pontos.

Próximos Jogos

O CRB volta a Maceió para enfrentar a Ponte Preta na próxima sexta (21), às 19h, no Rei Pelé, pela 19ª rodada do Brasileiro. No sábado (22), o Tombense visita o Mirassol às 15h30 no interior de São Paulo.