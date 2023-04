Atlético-GO dá susto na torcida, mas consegue vitória contra o CRB

Após estrear com um frustrante empate contra o Sampaio Correa, fora de casa, o Atlético-GO não permitiu que os três pontos escapassem nesta sexta-feira (31) e garantiu a primeira vitória na Série B derrotando o CRB pelo placar de 2 a 1, com gols de Luiz Fernando e Shaylon; Anselmo Ramon descontou para o time de Alagoas já nos acréscimos.

Outro destaque fica para o zagueiro Emerson Santos do Atlético-GO, que foi expulso aos 18 minutos do segundo tempo e deu um susto nos torcedores presentes no Estádio Antônio Accioly.

Dragão domina a primeira parte e construi seu resultado

Apesar de começar mal no jogo, vendo o CRB levar perigo em bolas paradas, o Atlético-GO logo aos 9 minutos teve seu primeiro escanteio, e a partir daí começou a tomar as rédeas da partida, tendo um pouco mais de volume ofensivo. Depois de um lançamento procurando Gustavo Coutinho, o camisa 9 ajeitou de cabeça para Luiz Fernando, que apostou corrida com Fábio Alemão, e empurrou para a rede do goleiro Diogo Silva, aos 12 minutos de partida.

Após o primeiro gol, o CRB sentiu o golpe e não conseguiu demonstrar reação. Por outro lado, o time de Mozart passou a ser o mais lúcido no meio de campo, se aproveitando do mau momento da equipe do técnico Umberto Louzer para criar outras oportunidades de gol. Em um lançamento vindo da defesa do Atlético-GO, a defesa do CRB parou e viu Gustavo Coutinho ficar sozinho na área, com muita calma, o camisa 9 olhou para trás e encontrou Shaylon, que recebeu sem goleiro e ampliou o placar, aos 37 minutos da primeira etapa.

CRB cresce no fim e assusta, mas Dragão segura placar

O segundo tempo começou bastante morno, sendo o Atlético-GO a equipe mais lúcida, que trocou passes no meio de campo com extrema tranquilidade. Para se ter uma ideia da falta de poder ofensivo do CRB, a primeira finalização na segunda etapa do time alagoano veio apenas aos 8 minutos em um chute de longa distância de Juninho Valoura, que havia entrado recentemente em campo. Quando o jogo estava parecendo decidido, o zagueiro Emerson Santos fez uma falta na entrada da área e recebeu cartão amarelo, porém, como ja tinha recebido um cartão anteriormente, foi expulso.

A partir desse momento o que se viu foi um CRB tentando desesperadamente se lançar ao ataque, aos poucos abandonando algum resquício de jogo de associação que ainda restava. E por outro lado, o Atlético-GO foi recuando cada vez mais.

O resultado disso poderia ser pior para os donos da casa se o Galo da Praia não estivesse em um dia tão pouco inspirado. Para dar um pouco de emoção ao jogo, Anselmo Ramon fez uma linda tabela com Rafael Longuine, e o camisa 9 diminuiu a diferença já aos 48 minutos. Porém, apesar de ter criado outras três boas chances nos acréscimos, já era tarde demais para conseguir arrancar um empate, e a partida terminou no placar de 2 a 1.

Sequência da temporada

Agora o CRB deve voltar as atenções para o Athletico Paranaense, visto que terá o segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil na terça-feira (25). No jogo de ida, o Galo venceu o Furacão por 1 a 0 e, no segundo encontro, joga pelo empate para avançar a próxima fase.

O Atlético-GO terá semana cheia pra descanso, já que já foi eliminado da Copa do Brasil. O time voltará a campo no sábado (29), para enfrentar a Tombense, fora de casa, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B.