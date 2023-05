Juventude vence CRB fora de casa e sobe na tabela da Série B

Vencer é magnífico, três vezes seguidas ainda melhor! O Juventude derrotou o CRB por 2 a 1 no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os visitantes chegaram a 12 pontos e foram a 10ª posição da tabela. O CRB, com 5 pontos, está na zona de rebaixamento, no 18º lugar. A torcida da casa, compareceu em número reduzido ao estádio. O Juventude conquistou sua terceira vitória consecutiva desde a chegada do técnico Thiago Carpini.

A terceira vitória seguida

Aos 3 minutos de jogo, o Juventude abriu o placar após Jadson lançar David na entrada da área, que rolou para Nenê colocar a bola no fundo das redes. O CRB teve uma grande chance quando Anselmo Ramon dominou uma bola cruzada por João Paulo de cabeça e arriscou um voleio, mas foi na trave.

Com a vantagem, o Juventude recuou e passou a jogar nos contra-ataques. A equipe visitante conseguiu se defender bem, depois das tentativas de ataque do CRB, que esbarram na defesa adversária. Os mandantes tiveram duas boas oportunidades para marcar no primeiro tempo. Aos 41 minutos, Rômulo cabeceou, mas a bola foi para fora. Já aos 44 minutos, Anselmo Ramon recebeu um cruzamento de Lucas Lima e arriscou uma bicicleta.

No último lance, o Juventude ampliou sua vantagem. David fez jogada pela esquerda e cruzou para Rodrigo Rodrigues livre na grande área. O atacante marcou o segundo gol de carrinho, aos 47 minutos.

No segundo tempo, sob vaias da torcida do CRB as equipes elevaram o ritmo de jogo. Aos 4 minutos, Alan Ruschel recebeu passe e tentou um chute por cobertura, mas o goleiro defendeu com a ponta dos dedos.

O CRB diminuiu a vantagem. Anderson Conceição desviou bola lançada por João Paulo, e Anselmo Ramon empurrou para o fundo do gol. Ao sofrer o gol, o Juventude buscou administrar a vantagem para ter os três pontos. A estratégia funcionou, o time de Thiago Carpini volta para Caxias do Sul com a vitória.

Sequência

Na próxima rodada, o Juventude enfrenta o Avaí no sábado (03), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi. Já o CRB terá um desafio fora de casa contra o Guarani, no domingo (04), às 15h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em busca de reabilitação.