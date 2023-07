Chapecoense derrota Ituano em casa e segue fora da zona de rebaixamento da Série B

A Chapecoense segue firme na luta contra o rebaixamento na Série B. Nesta terça-feira (18), a equipe catarinense venceu o Ituano por 1 a 0 em casa e se manteve fora do Z-4.

Para obter a vitória, o time da casa precisou superar um jogo dominado pelos oponentes e ainda uma expulsão no final. Gustavo Cazanotti, autor do único gol da noite, recebeu o cartão vermelho já nos acréscimos da segunda etapa.

O Ituano teve 56% de posse de bola em todo o jogo, e 15 finalizações contra apenas oito da Chape. Porém, a diferença ficou na precisão. Seis dos chutes da equipe mandante atingiram o gol, enquanto que somente duas dos paulistas foram no alvo.

Na primeira etapa, a partida teve muitos amarelos com três e poucas chances claras de gol. O cenário foi diferente no tempo complementar, quando o tento do jogo saiu. Aos 19', o goleiro Jefferson Paulino do time paulista soltou a bola após sair do gol em cruzamento da direita e Cazanotti pegou a sobra em forte disputa com a defesa, para empurrar para as redes.

Atrás no placar, o Ituano foi atrás do empate, mas nada conseguiu fazer. O número de jogadores em quadra até ficou maior a seu favor aos 52' do segundo tempo, quando o autor do gol da Chape atingiu adversário no rosto com uso de pé alto, mas já era tarde demais para isso fazer alguma diferença.

Agenda e classificação

Com a vitória, a Chapecoense chega a 21 pontos e vai a 13º, longe da zona de rebaixamento. A equipe tinha voltado para o Z-4 após vitória da Tombense sobre o CRB por 2 a 1 em jogo que se iniciou uma horas antes, às 18h.

O Verdão do Oeste terá o Atlético-GO como adversário na próxima rodada, no domingo dia 23 de julho, novamente como mandante. No dia anterior, o Ituano também jogará em casa contra o Avaí.