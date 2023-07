Com gol nos acréscimos, Ituano bate Mirassol fora de casa e encerra jejum de vitórias

Na noite desta segunda-feira (3), o Ituano foi até o Estádio Campos Maia enfrentar o Mirassol, em jogo da 15ª rodada da Série B. Tendo vencido pela última vez há quase um mês, o Galo de Itu reencontrou o caminho da vitória após quatro jogos sem triunfar. O meia Felipe Saraiva, mesmo após sentir câimbras, continuou em campo e anotou o gol que garantiu os três pontos aos visitantes.

Domínio dos donos da casa

Os donos da casa tiveram a primeira melhor chance. Negueba arrancou pela esquerda e ajeitou para Gabriel, que bateu de primeira. Jefferson Paulino rebateu, e Chico Kim mandou o rebote por cima do gol. Em seguida, o Leão da Alta pressionou a saída adversária e Kauan ficou com a sobra dentro da área, parando em ótima defesa de do arqueiro do time de Itu.

O Galo Rubro-Negro respondeu somente aos 31, quando Viniegra cruzou para Paulo Victor, que desviou e só não chegou ao gol devido ao milagre que Alex Muralha operou. No final da primeira etapa, Chico Kim enfiou para Kauan, que escorou para Negueba. O camisa 11 fuzilou, e Jefferson Paulino evitou o que seria o primeiro gol do Mirassol.

Quem não faz...

No início da segunda etapa, o Leão continuou pressionando. Aos oito minutos, Negueba cruzou para Fernandinho, que dominou e bateu com perigo, com desvio da marcação. Na cobrança de escanteio, Thalisson Kelven tocou de cabeça e Guilherme Biro arrematou, parando em Jefferson Paulino, que estava em noite iluminada.

O Mirassol não conseguiu ir às redes nem mesmo após passar pelo goleiro. Em contra-ataque, Fernandinho lançou Cristian Renato, que dominou e tocou por cobertura na saída do goleiro, mas Hélio Borges acreditou no lance e salvou em cima da linha.

Se o Leão não inaugurou o marcador, o Ituano tratou de fazê-lo. O relógio marcava 51 minutos da etapa final, quando Felipe Saraiva recebeu de Thiaguinho e arriscou bonito de fora da área, contando com um desvio na defesa para tirar de Muralha. A bola ainda beliscou a trave antes de morrer no fundo das redes. Após o jogo, o camisa 7 declarou que no lance anterior, em uma disputa de bola, sentiu câimbras, mas decidiu continuar em campo e foi premiado com o gol.

Classificação e próximos jogos

Com o triunfo, o Ituano chegou aos 18 pontos e subiu à 12ª posição, se afastando do Z-4. O próximo compromisso do Galo Rubron-Negro é no sábado (8), às 17h, contra o Juventude, em casa. Já o Mirassol continua em sexto lugar, com os mesmos 25 pontos, e viu a zona de classificação para a Série A se distanciar. O Leão volta a campo no domingo, às 18h para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro.